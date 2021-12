Sikatilojen talous tiukoilla joulun alla - markkinoiden kautta ei ole saatu apua ahdinkoon

MTK Sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen perää vähittäiskaupoilta vastuuta: Vain ruoan kuluttajahintojen nosto parantaa maatalouden kannattavuutta, sillä maataloustuki-instrumentit eivät kata kustannusten jyrkän nousun aiheuttamia tappioita. Kauppa määrittelee, mitä kuluttaja ruoasta maksaa. Tällä hetkellä näyttää, ettei kauppaa kiinnosta ylläpitää kotimaista tuotantoa. Teollisuuden on tietenkin tehtävä oma leiviskänsä ja siirtää mahdollisesti saatavat hinnankorotukset tuottajahintoihin. Kaikilla teollisuudenkaan yrityksillä ei mene hyvin, joten tyhjästä on heidänkään paha nyhjäistä, jos kaupalta ei hinnankorotuksia saada!”, muistuttaa Antikainen.

Maatilojen talouden puskurit on syöty.

Ala on pitkään viestinyt heikosta kannattavuudesta, ja nyt huuto on otettava tosissaan. ”Sika ja siipikarjasektorin tuottajat laskevat jatkuvasti, milloin eläintenpito on pakko lopettaa, kun tuottajahinnat eivät nouse ja kata tuotannon muuttuvia kustannuksia. Tuottajat eivät voi nyt maksaa itselleen riittävää palkkaa”, huokaisee Antikainen. Tiloilla tutkitaan myös vaihtoehtoa tehdä toista työtä tilan ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan.

Poikkeuksellisen kriisitilanteesta tekee se, että erityisesti toimintaa investoimalla kehittäneet tilat, jotka ovat panostaneet eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, ovat velkataakan alla suurissa vaikeuksissa. Jossain vaiheessa pankkien ymmärrys loppuu ja konkurssi häämöttää, sillä osalla maatiloista on vaikeuksia maksaa edes lainojen korkoja. Maataloustuista ei ole tässä yhteydessä apua. Ainoa helpotusta tuova tukivaihtoehto olisi, että valtio maksaisi emakkotiloille EU:n hyväksymää tuotantosuunnan vaihdon tukea, jotta sikaketjun tuotantoa saataisiin supistettua.

Markkinassa on liikaa sikaa koko EU:ssa. Saksasta valuu Suomeen edelleen halpaa sianlihaa.

Saksasta ja Puolasta tuotiin tammi-syyskuussa Suomeen 21,8 miljoonan euron edestä sianlihaa, noin 7,9 miljoonaa kiloa. Koko kuluva vuosi on ollut globaalisti rehukustannusten osalta tempoileva, sillä rehuraaka-aineiden hinnat nousivat rajusti jo syksyllä 2020, mutta hintataso ei käytännössä palautunut ”normaaliin”, koska satotasot jäivät maailmanlaajuisesti matalaksi ja eräät valtiot ostivat markkinoilta rehua omaa tuotantoaan varten käytännössä hinnalla millä hyvänsä. Samaan aikaan EU:ssa jyllää ASF-epidemia mm. Puolassa ja Saksassa. Lisäksi vienti Kiinaan on tippunut heikon hintatason seurauksena niin Suomesta kuin muista EU-maista, joissa vientikanavat ovat auki.

”Kun kaiken kukkuraksi Suomeen tuli poikkeuksellisen huono viljasato - erityisesti rehuviljoista merkittävimmälle ohralle - on katastrofi valmis. Tästä sika- ja siipikarjasektori yritti viestiä jo hyvissä ajoin ennen sadonkorjuuaikaa, sillä tilanne oli nähtävissä jo kesällä, että vuodesta tulee raskas. Mitään ei kuitenkaan näytä tapahtuvan tilanteen korjaamiseksi. Eläimet on pakko ruokkia, jos ei muuten, niin kalliilla tuontiviljalla tai pahimman skenaarion toteutuessa rehun loppuessa lopettaa”, toteaa Antikainen.

”Vastuu on nyt kaupalla, jos kustannusten jyrkkiä nousuja ei huomioida ketjun sopimuksissa nopeasti, on asia korjattava muuttamalla elintarvikemarkkinalakia niin, että tappiot eivät kaadu alkutuotannon niskaan”, Antikainen huomauttaa.

Lisätietoja:

MTK Sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen

puh. 0505294366

MTK Keskusliiton Liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi

puh. 0401719070

mari.lukkariniemi@mtk.fi