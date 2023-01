Sillalle uusi merkittävä asiakkuus palkkahallinnon ulkoistuksessa

Administer-konserniin kuuluva palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy on saanut uuden merkittävän energiatoimialan asiakkuuden. Monivuotisen, yli 2 milj. euron sopimuksen myötä Silta tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen ulkoistetun palkkapalvelun ja työajan hallinnan.

Kumppanuuden myötä asiakkaan palkka- ja ajanhallintajärjestelmät korvataan moderneilla palkka- ja ajanhallintaratkaisuilla. Valitsemalla asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan järjestelmäkokonaisuuden Silta huolehtii siitä, että palkkaprosessi kokonaisuutena työaikaleimauksista palkanmaksuun sujuu tehokkaasti ja virheettömästi. Silta tuo yhteen Suomen suurimman palkkapalveluyhtiön laajan asiantuntemuksen ja modernin teknologian mahdollisuudet.

”Meillä Administer-konsernissa on vahva energiasektorin toimialatuntemus useiden isojen asiakkuuksien myötä ja olemme erittäin ylpeitä ja iloisia uudesta energia-alan asiakkaasta. Palkka- ja taloushallinnon ostaminen palveluna on jatkuva kasvutrendi, ja tärkeimmiksi laatukriteereiksi kyselyissä on noussut osaaminen, palvelun laatu ja sujuva yhteistyö. Näihin me Sillassa panostamme jatkossakin varmistaaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen”, sanoo Silta Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen.

Silta Oy on osa Administer-konsernia, joka listautui Helsingin pörssiin vuoden 2021 lopussa. Konserni koostuu seitsemästä asiantuntijayrityksestä: Silta Oy tarjoaa palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluja suurille ja keskisuurille yrityksille, Administer Oyj tarjoaa moderneja digitaalisen taloushallinnon palveluita, Adner Oy on keskittynyt suurasiakkaiden talousprosesseihin, Kuntalaskenta Oy palvelee erityisesti kuntia ja yhteisöjä, EmCe Solution Partner Oy tuottaa talous- ja palkkahallinnon ohjelmistopalveluja, Econia Oy tarjoaa taloushallintopalveluja sekä kansainvälisiä asiantuntijapalveluita ja Yrittäjän Polku Oy tarjoaa kevytyrittäjäpalveluita. Konserni työllistää tänään yli 700 taloushallinnon ammattilaista ja toimii koko Suomessa sekä Tukholmassa ja Tallinnassa.

Lisätietoja:

Kimmo Herranen

Toimitusjohtaja

Silta Oy

kimmo.herranen@silta.fi

+358 50 560 6322