Silta Oy organisoituu uudelleen: toimitusjohtaja siirtyy konserniin strategiajohtajaksi, hallituksen puheenjohtaja väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Administer-konserniin kuuluvan Silta Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Tehtävää vuodesta 2018 hoitanut Kati Paulin siirtyy Administer-konsernin strategiajohtajan tehtäviin 1. elokuuta 2021 alkaen. Samaan aikaan Silta Oy:n väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa Sillan hallituksen puheenjohtaja Kai Myllyneva.

Talous- ja palkkahallinnon sekä HR-alan asiantuntijakonserni Administerista halutaan rakentaa nykyistä yhtenäisempi. Kati Paulin on ollut Sillan toimitusjohtajan tehtävissä lähellä konsernijohtoa, joten hänen johdollaan konsernissa mietitään seuraavia siirtoja.

– Konserni hakee näillä muutoksilla uutta suuntaa ja kehitystä. Nyt meillä on myös resursseja tehdä strategisia linjauksia ja painotuksia, Sillan hallituksen puheenjohtaja ja väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siirtyvä Kai Myllyneva pohtii.

– Sillan kannalta muutos on mahdollisuus. Silta organisoituu uudelleen Katin siirtyessä uusiin tehtäviin, ja samalla on hyvä hetki katsoa, millaisia rakenteellisia muutoksia kannattaa tehdä sekä miettiä, millä profiililla Sillan toimintaa jatkossa johdetaan.

– Olen ollut hallituksen puheenjohtajana, mutta myös arjen tekemisessä, sillä olen tehnyt Kati Paulinin kanssa tiiviisti yhteistyötä organisaation kehittämiseksi. Nyt on luontevaa, että jalkaudun operatiiviselle puolelle, kun mietimme Sillan suuntaa tässä kohtaa, Myllyneva tähdentää.

Panostus asiakaskokemukseen

Siltaa kehitetään aktiivisesti ja haetaan uusia ratkaisuja tämän päivän toiveisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Henkilömuutosten yhteydessä uudistetaan organisaatiorakennetta.

– Entistä enemmän haluamme panostaa asiakaskokemukseen. Tämän vuoksi perustimme Asiakkuudet ja kehitys -toiminnon, jolla tiivistetään liiketoiminnan kehittämisen ja asiakkuuden hoidon yksiköitä. Näin pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin – toivottavasti jopa pienessä etukenossa, Kati Paulin kertoo.

– Näin myös saadaan Sillan palvelutuotannon ääni paremmin kuuluviin. Palvelutuotantoa voidaan pitää koko yrityksen moottorina. Uuden organisoitumisen myötä asiakkuuksista vastaavien ja palvelutuotannon henkilöiden vuoropuhelu on saumatonta, Paulin perustelee.

Lisätietoja antavat:

Kai Myllyneva, hallituksen puheenjohtaja

Silta Oy

040 070 2634

Kati Paulin, toimitusjohtaja

Silta Oy

040 536 0223

kati.paulin@silta.fi

Silta Oy on suomalainen palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys, jonka kautta yli 100 000 suomalaista saa palkkansa luotettavasti ja täsmällisesti tililleen joka kuukausi. Yhtiö on perustettu vuonna 2001 ja se työllistää noin 300 asiantuntijaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Pieksämäellä ja Tallinnassa. Silta on osa Administer-konsernia. www.silta.fi

Administer-konsernin muodostavat Administer Oy, Silta Oy, Adner Oy ja Kuntalaskenta Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 43,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti viime vuoden lopussa yhteensä 600 henkilöä.