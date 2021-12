Siltalan kevät 2022 – Hävitystä ja murhia, fiktiivisiä ja todellisia

KAUNOKIRJALLISUUS

Iida Rauman kolmas romaani HÄVITYS – TAPAUSKERTOMUS on kuvaus ihmisestä, joka kouluaikana melkein tuhottiin, kaupungista, joka on moneen kertaan tuhottu, ja planeetasta, jota tuhotaan juuri nyt. Loistava romaani yhdistää kirjailijan yksityisimmät ja kivuliaimmat kokemukset tämän hetken suurimpiin ja polttavimpiin kysymyksiin. - Ilmestyy 27.1.

Lokakuussa 1981 suomalainen Anja B. ampui norjalaisen aviomiehensä kuoliaaksi kiväärillä. Oslolainen käräjäoikeus ei ainostaan vapauttanut Anja B:tä murhasyytteestä vaan historiallisesti totesi tapahtuneeseen syylliseksi vainajan, joka oli pahoinpidellyt vaimoaan julmasti vuosikausia. Laura Lindstedtin ja Sinikka Vuolan 101 TAPAA TAPPAA AVIOMIES varioi Anja B:n tarinaa erilaisten metodien avulla älykkäästi, koskettavasti ja hirtehisen hauskasti. - Ilmestyy 28.1.

Lauri Mäkisen latautuneessa ja intensiivisessä vakoiluromaanissa LOPUN ALKU D-MOLLISSA liikutaan 1930–40-lukujen Euroopassa: Espanjassa, Berliinissä, Tokiossa ja Moskovassa. Kirjan henkilögalleria sisältää värikkäitä hahmoja tähtinäyttelijä Lena Dolgorukowista Joseph Goebbelsiin. - Ilmestyy tammikuussa.

Kevään esikoiskirja on Mikko Granrothin novellikokoelma MUSTAT JUURET. Taidokkaat novellit vievät maanalaisiin ja mielensisäisiin onkaloihin, absurdin huumorin ja kauhun lähteille. - Ilmestyy helmikuussa.

Antti Leikas jatkaa huumorin ja tonttujen parissa. Uusi romaani TONTTU – VALOT SAMMUVAT ei ala siitä, mihin Tonttu – Matka pimeyteen (2018) päättyi, vaan paljon kauempaa, aina aikojen alusta saakka. Tämä on kirja, jossa itse maailmankaikkeuskaan ei ole turvassa. - Ilmestyy maaliskuussa.

Humoristinen on myös Ars Fennica -ehdokkaana tällä hetkellä olevan kuvataiteilija Viggo Wallensköldin kirja NEUROOSIT JA TRAUMAT. Saamme tietää, että Wallenskiöldin aiemmista kirjoista tuttu Anatolij D. Mbdrinov on paitsi sienten myös kaikkien psyykkisten sairauksien ylivertainen tutkija ja tuntija. - Ilmestyy maaliskuussa.

Kevään käännösromaani on ranskalainen. Maylis de Kerangalilta on aiemmin julkaistu suomeksi kaksi kirjaa, lukijoiden ja kriitikoiden kovasti kiittämät Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät (2016) ja Maailma käden ulottuvilla (2019). SILLAN SYNTY on freskomainen romaani jättimäiseltä siltatyömaalta. Kirjan ovat suomentaneet Ville Keynäs ja Anu Partanen. - Ilmestyy tammikuussa.

Viime vuosina novellikokoelmillaan ilahduttanut Harry Salmenniemi palaa runouden pariin, häneltä ilmestyy runoteos KUUME. - Ilmestyy tammikuussa.

Esseitä kirjallisuuden torjutuista mahdollisuuksista, unohdetusta historiasta ja avoimesta tulevaisuudesta kirjoittaa Markku Eskelinen teoksessa KOLMEN KEHÄN SIRKUS. - Ilmestyy maaliskuussa.

****

TIETOKIRJALLISUUS

Helsingin poliisin murharyhmän rikostutkijat alkoivat vuonna 1997 kirjoittaa ja toimittaa Murharyhmä-lehteä, jota on jaettu vain poliiseille, pelastusalan ammattilaisille sekä muun muassa ministeriöihin ja rikostoimittajille. Nyt suuri yleisökin voi ensimmäistä kertaa tutustua lehden aineistoon. MURHARYHMÄ – TOSIASIAA TÖRKEÄSTÄ VÄKIVALTARIKOLLISUUDESTA -kirjojen lukija pääsee katsomaan rikostapauksia suoraan ammattilasten silmin, ilman median suodattimia.

Kirjan toimittavat rikostoimittaja Mikko Gustafsson ja entinen rikostoimittaja, viestintäjohtaja Janne Huuskonen. Murharyhmä-kirjoja ilmestyy vuoden 2022 aikana kolme, ensimmäinen helmikuussa (osa II kesäkuussa ja osa III syyskuussa).

***

New York Timesin ja Sunday Timesin bestsellerlistoille heti ilmestyttyään noussut NELJÄTUHATTA VIIKKOA – MITEN KÄYTÄT LOPPUELÄMÄSI PÄIVÄT on uudenlainen opas ajan hallintaan. Sen sijaan, että pyrimme mahdottomaan päämäärään – saamaan kaiken tehtyä – meidän tulee ymmärtää rajallisuutemme ja keskittyä asioihin, jotka tekevät elämästämme hyvän. Journalisti ja kirjailija Oliver Burkeman on aiemmin julkaissut kaksi muuta kirjaa onnellisuudesta ja ajanhallinnasta. - Ilmestyy maaliskuussa.

Siltala on vuosien varrella julkaissut muutamiakin erilaisia kasvatusta käsitteleviä kirjoja, muun muassa kiinalaista ja ranskalaista tapaa käsitelleitä. Nyt ovat vuorossa alkuperäiskansojen kasvatusopit. METSÄSTÄJÄ, KERÄILIJÄ, KASVATTAJA – ALKUPERÄISKANSOJEN KASVATUSOPPEJA -teoksen on kirjoittanut amerikkalainen tiedetoimittaja Michaeleen Doucleff. - Ilmestyy maaliskuussa.

Anni Swan (1875–1958) on usean sukupolven rakastama satukuningatar ja lasten- ja nuortenkirjailija, jonka teosten myynti on yltänyt yli miljoonaan kirjaan. Hänen elämästään on kuitenkin tiedetty hyvin vähän, mutta nyt siihen on paneutunut tietokirjailija Riitta Konttinen ja tuloksena on teos TARINANKERTOJA – ANNI SWANIN ELÄMÄ. - Ilmestyy huhtikuussa.

UUTTA AIKAA EI UHREITTA LUODA – LÄÄKÄRI MARTTI SIIRALAN PÄIVÄKIRJA 1914–1918 on värikäs ja runsas aikalaiskuvaus Helsingistä ja Suomesta ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan aikaan. Teoksen on toimittanut Martti Siiralan pojanpoika Seppo Siirala. - Ilmestyy maaliskuussa.

KIRNU JA KARTELLI on kirja F.M. Pitkäniemen (1878–1948) ja Axel Solitanderin (1878–1944) elämästä. Molemmat miehet ehtivät moneen elämässään, mutta ennen kaikkea Pitkäniemi muistetaan Valion pitkäaikaisena pääjohtajana ja paperi-insinööri Solitander metsäteollisuuden ykköslobbarina. Kirjan on kirjoittanut Sakari Siltala. - Ilmestyy maaliskuussa.

Merihistoriaan paneutuu historioitsija Mikko Huhtamies teoksessaan SEITSEMÄS VYÖHYKE – POHJOISTA MERIHISTORIAA 1200–1600. - Ilmestyy maaliskuussa.

Tsekkiläisen, Pariisissa pitkään asuneen Patrik Ouredníkin EUROPEANA – 20. VUOSISADAN LYHYT HISTORIA on pyörryttävä sukellus Euroopan 1900-luvun tapahtumiin. Teos on sirpaleinen, toisteinen ja absurdi kuten koko rikki revitty Eurooppa 1900-luvulla. Kirjan suomentaa Eero Balk. - Ilmestyy tammikuussa.

TUTKIMATON BORIS SIRPO -teos kertoo Viipurin musiikin menestystarinan. Armenialaissyntyinen Sirpo (1893–1967) perusti Viipurin Musiikkiopiston, jolla oli ylivertainen maine Suomessa. Muun muassa viulisti Heimo Haitto oli Sirpon oppilas, itse asiassa kasvatti. Kirjan ovat kirjoittaneet Ylesiradion toimittajat Tiina-Maija Lehtonen ja Laila Tarpila. - Ilmestyy maaliskuussa.

Seija Sartin kirjoittama kirja JUSSI POHJAKALLIO – KOVA JÄTKÄ KAMERA KÄDESSÄ kertoo nimensä mukaisesti Pohjakalliosta, joka oli 1950-60-luvuilla kansainvälisesti arvostettu "Suomen ahkerin lehtikuvaaja" ja myöhempinä vuosikymmeninä maamme ammattivalokuvauksen tekninen uranuurtaja. - Ilmestyy 20.1.

Entinen suurlähettiläs Pertti Torstila muistelee pitkää diplomaatin uraansa kirjassa KOMENNUS BUDAPESTIIN. - Ilmestyy helmikuussa.

Jukka Tarkan ITSENÄISYYDEN ELPYMISAIKA on aikalaiskronikka vuosilta 1990–2020. -Ilmestyy maaliskuussa.

Poliittista lähihistoriaa käsittelee myös kirja PIONEERITYÖTÄ – SUOMEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ VENÄJÄLLÄ. Sen on kirjoittanut Hannele Pokka, entinen ympäristöministeriön kansliapäällikkö ja Lapin läänin maaherra. - Ilmestyy helmikuussa.

PÄÄTOIMITTAJA – TYÖTÄ SANANVAPAUDEN ARJESSA -teos kertoo 17 entisen ja nykyisen päätoimittajan suulla siitä, miten media toimii ja miksi. Kirjan ovat kirjoittaneet Riitta Korhonen ja Hannu Ollikainen. - Ilmestyy 2.3.

Pirjo Suhosen VAPAUS VALITA -teoksessa menestyneet suomalaisnaiset – esimerkiksi Irja Askola, Maaret Kallio, Helena Ranta, Seela Sella ja Anja Snellman – kertovat elämänvalinnoistaan. - Ilmestyy helmikuussa.

Mitä kokkaavat kotikeittiöissään tutut kirjailijat? Tähän kysymykseen vastaa Tuija Välipakan kokoama ja kuvaama kirja KIRJAILIJAN KEITTIÖSSÄ. Keittiönsä ovet avaavat ja lempireseptinsä paljastavat muiden muassa Outi Pakkanen, Sofi Oksanen, Sirpa Kähkönen, Ville Hytönen ja Juha Siro.