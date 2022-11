Siltalan syksyn kaikki käännöskaunokirjat ovat ilmestyneet – Laadukasta kaunokirjallisuutta Ruotsista Baltiaan ja Itävallasta Pohjois-Makedoniaan.

Siltalan syksyn ohjelmassa on kaksi romaania Baltiasta: liettualaisen Ricardas Gavelisin VILNAN POKERI sekä latvialaisen Jānis Jonevsin DOOM 94. Pohjoismakedonialaista kirjallisuutta edustaa Goce Smilevski romaanillaan FREUDIN SISAR. Itävaltalaisen Eva Menassen romaani on nimeltään DUNKELBLUM. Suomessakin lukijoiden suurta suosiota nauttivan hollantilaisen Herman Kochin uusi romaani on PÄÄOSASSA SOPHIA. Robert Thorogoodin THAMESJOEN MURHAT on perinteinen brittidekkari. Syksyn käännösrunoutta edustaa ruotsalaisen Ann Jäderlundin SYVÄ RAKKAUS EI KETÄÄN.

VILNAN POKERI on pian Berliinin muurin murtumisen jälkeen vuonna 1989 Liettuan neuvostotasavallassa julkaistu romaani. Se oli kirjallinen pommi: elämää rautaesiripun toisella puolella valottava ja järjestelmää avoimesti kritisoinut romaani. Kirja kuvaa päähenkilönsä elämää ja rakkautta 1970-luvun Neuvosto-Liettuassa, vankileirillä vietettyjä vuosia sekä ikuista Vilnaa, kaunista mutta haavoittunutta legendojen kaupunkia. Kirja on postmoderni, älyllinen, psykedeelinen fantasmagoria neuvostoparanoiasta, järjestelmän hulluudesta, rinnakkaistodellisuudesta ja epätoivosta. Ricardas Gavelis (1950–2002) valmistui fyysikoksi ja työskenteli Liettuan Tiedeakatemian fyysikan osastolla 1970-luvulla, mutta ryhtyi sitten journalistiksi ja kirjailijaksi. Vilnan pokerin ovat suomentaneet Urtè Liepuoniute ja Per Länsman. *** Myös Jānis Jonevsin (s. 1980) DOOM 94 sukeltaa Baltian lähihistoriaan. Se kertoo 1990-luvun latvialaissnuorisosta keskellä uutta humalluttavaa aikaa, jolloin Neuvostoliitto on romahtanut ja päästänyt latvialaiset vapauteen. Aran päähenkilön Jāniksen elämä saa täysin uuden suunnan, kun hän löytää Nirvanan ja kotikaupunkinsa metallipiirit. Nuorukaisen kasvukertomus on samalla särmikäs ajankuva uudelleenitsenäistyneen Latvian etsikkovuosista. Romaani oli Latviassa ilmestyessään vuonna 2013 jättimäinen myynti- ja arvostelumenestys. Se on käännetty useille kielille, ja vuonna 2019 romaanin pohjalta tehtiin elokuva Jelgava 94. Romaanin on suomentanut Annika Suna. *** Vuonna 1938 natsit valtasivat Itävallan ja liittivät sen Saksaan. Maassa alkoivat juutalaisvainot. Wienissä asunut Sigmund Freud sai suhteillaan järjestettyä poistumisviisumit itselleen ja muutamille muille. Siskojaan hän ei kuitenkaan ottanut mukaan. Goce Smilevskin (s. 1975) romaani FREUDIN SISAR on tosiasioihin pohjautuva fiktio, jossa yksi Freudin sisarista, Adolfina, kertoo oman tarinansa kun edessä on enää astuminen kaasukammioon. Romaanin suomennos on Tero Valkosen. *** Itävallassa ollaan myös Eva Menassen (s. 1970) romaanissa DUNKELBLUM. Nyt eletään elokuuta 1989. Rautaesirippu repeilee. Unkarin rajalla sadat itäsaksalaiset pakolaiset janoavat pääsyä Itävallan puolelle. Unelias pieni rajakaupunki Dunkelblum alkaa havahtua vuosikymmenten horroksesta. Idyllisen julkisivun taakse kätkeytyy rikos, jonka kaupunkilaiset toivoivat jo iäksi jääneen unohduksiin. Terävän mustanpuhuvan huumorin ja jännityksen keinoin Menassa rakentaa suuren historiallisen panoraaman pienen kaupungin perspektiivistä ja kertoo, miten asukkaat käsittelevät historiallista syyllisyyttä. Suomennos on Raija Nylanderin. *** Herman Kochin (s. 1953) PÄÄOSASSA SOPHIA -romaanin nimihenkilö on elokuvaohjaaja Stanley Forbesin ystävän alaikäinen tytär, jonka ohjaaja ehdottomasti on halunnut uuden elokuvansa päärooliin. Forbes esiintyy Sophian isähahmona, mutta kuvausten edetessä hänen motiivinsa käyvät yhä epäselvemmiksi. Kochin lukijat huomaavat jälleen kerran, ettei mikään ole sitä miltä näyttää. Romaanin on suomentanut Mari Janatuinen. *** Perinteisempää dekkarikirjallisuutta edustaa englantilaisen Robert Thorogoodin (s. 1972) THAMESJOEN MURHAT. Dekkarisarjan ensimmäinen osa on cosy crimea brittiläisestä pikkukylästä Miss Marplen hengessä. Hyväntuulisen humoristisessa kirjassa murhia ratkaisee 77-vuotias Judith Potts parin naistuttavansa kanssa. Sarjan toinen osa KUOLEMA KYLÄSSÄ, Thamesjoen murhat 2, ilmestyy ensi keväänä maaliskuussa. Sarjaa suomentaa Hilkka Pekkanen. *** SYVÄ RAKKAUS EI KETÄÄN on arvostetun ruotsalaisen Ann Jäderlundin (s. 1955) runokokoelma. Hän itse on muovannut teoksen kahdestatoista vuosina 1992–2015 kirjoittamastaan runosikermästä. Hienostunut kokonaisuus luotaa kehon aistillisuutta, nautintoa ja kipua runouden keinoin. Jäderlundin lyriikka on haurasta, mutta vahvaa, mystistä mutta kutsuvaa, välillä brutaalia mutta aina tavattoman kaunista. Teoksen suomentaja on runoilija Jyrki Kiiskinen.

