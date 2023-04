Siltojen rakentamista Ukrainan ja Euroopan välille: Rud Pedersen Group avaa toimiston Kiovaan

Kiovan toimintaa alkaa johtaa Myron Wasylyk, joka on kansainvälisesti tunnustettu yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen ja strategisen viestinnän neuvonantaja. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnallisen neuvonannon toimintojen johtamisesta Ukrainassa, kansainvälisten sijoittajien opastamisesta sekä Ukrainan suurimpien yritysten kanssa työskentelystä.

''Olen innoissani Rud Pedersenin globaaliin tiimiin liittymisestä sekä mahdollisuudesta tarjota 35 vuoden aikana kertynyttä kokemustani asiakkaille Ukrainassa. Yhtenä ensimmäisistä ja ainoista yhteiskuntapoliittisen neuvonannon ja viestinnän konserneista, jotka ovat aloittaneet toiminnan Kiovassa, tavoittelemme vahvaa paneurooppalaista tarjontaa olemalla strategisesti merkittävän pääkaupungin sydämessä. Rud Pedersenin toiminnan aloittaminen on luottamuksen ääni siihen, että Ukrainan jälleenrakennus sekä liiketoiminnan ja ulkomaisten sijoituksien houkuttelu onnistuvat tulevaisuudessa.''

Rud Pedersen Groupin pääjohtaja Morten Rud Pedersen kommentoi laajentumista: ''Olen iloinen, että pääsemme vihdoin avaamaan toimiston Kiovaan. Olen halunnut tehdä sen jo alusta alkaen. Monet kansainväliset yritykset ovat perääntyneet turvallisuushuolien vuoksi, mutta Rud Pedersen Group on yksi ensimmäisistä Ukrainaan sodan keskellä siirtyvistä viestintäkonserneista, joka tulee avustamaan maan jälleenrakentamisessa. Odotan kovasti, että pääsen vierailemaan Kiovan toimistolla.''

Ukrainaan kohdistunut hyökkäys on haastanut perustavanlaatuisesti Euroopan turvallisuuden, ja sillä on ollut merkittävä vaikutus Euroopan lisäksi myös globaaliin talouteen. Ukraina on todennäköisesti huomion keskipisteenä Euroopassa ja länsimaissa tulevalla vuosikymmenellä.

''Rud Pedersen Groupin näkemys on, että paras tapa Ukrainan kestävään jälleenrakennukseen on kumppanuuksien, kaupankäynnin ja ulkomaisten sijoituksien edistäminen. Asiakkaamme ovat jo osoittaneet huomattavaa kiinnostusta palveluitamme kohtaan Ukrainassa'', Morten Rud Pedersen lisää.

Rud Pedersen Group on eurooppalainen konsulttitalo, jolla on vahva jalanjälki neljässätoista Euroopan maassa, mukaan lukien Euroopan Unionin sydämessä Brysselissä. Uusi Kiovan toimisto on merkki omistautumisesta ja toivosta vapaaseen, demokraattiseen, rauhalliseen ja vauraaseen Ukrainaan.

Uusi Kiovan toimisto tulee sijaitsemaan Kiovan sydämessä, Itsenäisyyden aukiolla (Maidan Nezalezhnosti, 2, Kyiv, Ukraina, 02000).