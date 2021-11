Simap esittelee Rakennusten energiaseminaarissa huonekohtaisen lämmönsäädön

Simap Oy lyhyesti

Simap on ratkaissut huonekohtaisen ja automaattisen lämmönsäädön ensimmäisenä maailmassa. Ratkaisu parantaa asumismukavuutta, säästää kuluissa ja pienentää hiilijalanjälkeä kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä. Se hyödyttää kaikkia energiantuottajasta kuluttajaan saakka. Uraauurtava SiMAP-teknologia langattomine termostaatteineen on suunniteltu, kehitetty ja valmistetaan Suomessa. Yhtiötä tukee laaja joukko markkinoiden parhaita teknologiakumppaneita. SiMAP® on Simap Oy:n rekisteröity tavaramerkki. www.simap.fi