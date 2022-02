Simap vahvistaa teknologian kehitysryhmäänsä – Mikko Syrjälahti teknologiajohtajaksi

Simap Oy lyhyesti

Simap OptiControl-järjestelmä säätää kerrostalon tai toimitilan lämmityksen huonekohtaisesti ensimmäisenä maailmassa. Ratkaisu parantaa asumismukavuutta, säästää kuluissa ja pienentää hiilijalanjälkeä koko ketjussa energiantuottajalta kuluttajalle. SiMAP-teknologia, radioverkko ja langattomat termostaatit on suunniteltu, kehitetty ja valmistetaan Suomessa. Simapin omistajina on joukko suomalaisia yrittäjiä ja sijoittajia, joilla on laajaa kokemusta teknologia- ja talotekniikkayritysten kasvattamisesta ja kaupallistamisesta. SiMAP® on Simap Oy:n rekisteröity tavaramerkki. www.simap.fi