Simapin eteneminen jatkuu kasvustrategian mukaisesti

OptiControl-järjestelmä myös tasapainottaa patteriverkoston automaattisesti. Se vähentää taloyhtiöltä kallista huoltotyötä tuhansien eurojen arvosta vuosittain.

– Järjestelmää on kehitetty huolellisesti. Meillä on mittaustietoa kymmeneltä vuodelta ja yli 2000 rakennuksesta. Vuoden 2021 alussa otettiin mittausjärjestelmien rinnalle OptiControl pilottikäyttöön useissa kerrostaloissa eri kaupungeissa. Tulokset lämmityskausilta ovat vakuuttavia. Järjestelmä toimii kaikissa kohteissa odotetusti, myyntijohtaja Antti Haajanen sanoo.

– Asukkaat kertovat paremmasta asumismukavuudesta, tasaisemmasta sisäilman lämpötilasta sekä mahdollisuudesta säätää huonekohtaisesti tavoitelämpötilaa. Taloyhtiöille huollon tarpeen väheneminen ja energian säästö ovat tärkeitä tuloksia varsinkin nyt, kun energian hinta on noussut voimakkaasti, Haajanen jatkaa.

– Asiakkainamme on johtavia kiinteistönomistajia, ja jatkamme järjestelmän ja liiketoimintamallien kehittämistä heidän kanssaan. Etenemisemme jatkuu kasvustrategiamme mukaisesti ja siirrymme kaupallistamisvaiheeseen, Simapin toimitusjohtaja Tuure Stenberg kertoo.

Lämmitysenergian tarkalla käytöllä on suuri yhteiskunnallinen merkitys, koska esimerkiksi Euroopan hiilidioksidipäästöistä 40 prosenttia tulee rakennuksista ja lämmityksestä.

– Siinä on valtava säästöpotentiaali. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on esittänyt sisätilojen lämpötilan laskemista 18 asteeseen. IEA:n mukaan jo yhden asteen lämpötilan pudotus vähentää lämmityksen päästöjä 7 prosenttia. Yhden kerrostalon sisällä asuntojen lämpötilan hajonta on normaalisti 5–6 astetta, joten huonekohtaiseen säätämiseen tarvitaan uuden tason teknologiaa ja automaatiota. Juuri siihen Simapin OptiControl-järjestelmä on kehitetty, Stenberg painottaa.

Simapin asiakkaita ovat muun muassa VTT, Asuntosäätiö ja Kotkan Asunnot. Simap on mukana Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) innovaatio-ohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta jopa 40 prosenttia.