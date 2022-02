Sinä olet perheeni on koskettava ja viisas romaani itse valituista perheistä, yksinäisyydestä ja kohtaamisista

Anna-Liisan elämä on ollut tyhjää ja yksinäistä siitä asti, kun hänen puolisonsa Marjatta kuoli. Eräänä päivänä lähikaupan myyjän suositus sysää kuitenkin liikkeelle hämmentävien tutustumisten ketjun. Karjaalta takaisin Helsinkiin muuttanut Tarja miettii, olisiko elämällä vielä jotain tarjottavaa viisikymppiselle eronneelle ja työttömälle lesbolle. Nelikymppinen Jasu asuu vanhempiensa nurkissa, maksaa eksänsä tekemää velkaa eikä usko sitoutuvansa enää koskaan. Itsensä näköistä elämää elää myös avoimen suhteen valinnut kahdeksankymppinen pariskunta Helvi ja Salme. Vähitellen yksinäisten ihmisten kohtaamisista muodostuu jotain suurempaa, joka voi kannatella heitä kaikkia.

Sinä olet perheeni kertoo itse valituista perheistä, yksinäisyydestä ja toisen ihmisen kohtaamisesta ohi iän ja muiden normien. Itse valittu perhe voi sateenkaarivähemmistöjen kohdalla korvata biologisen perheen, jos jälkimmäinen ei yksilön omia valintoja hyväksy. Teos käsittelee lapsen hankkimista, vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa, ihmissuhteita ja niiden kipukohtia ja haastaa lukijan pohtimaan, miten suljettuja suomalaiset perheyhteisöt usein ovat ja miten tiukkoihin rooliodotuksiin ne perustuvat.

– Tässä romaanissa koin myös tärkeäksi kuvata varttuneen naisen näkökulmaa ja suhdetta seksiin. Usein tuntuu, että vanhemmat naiset nähdään herkästi stereotyyppisiä hahmoina, jotka ovat ikään kuin luopuneet seksuaalisuudestaan. Halusin murtaa tätä stereotypiaa ja kuvata kahdeksankymppisen Anna-Liisan voimakkaana ja lopulta myös seksuaalisesti aktiivisena naisena, Tuppurainen sanoo.

Tiina Tuppurainen on kirjailija ja sisällöntuotannon ammattilainen, joka kirjoittaa Tiina The Feminist -blogia. Hän on kärsinyt yksinäisyydestä ja yhteisöllisyyden puutteesta ja haluaa nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti vähemmistöjen näkökulmaa, sillä ne pääsevät liian harvoin esille.

Kirja ilmestyy 9.2.2022.

