Sinä teet paloturvallisuuden – juuri sinä - Paloturvallisuusviikko muistuttaa: ”Kun hätä on suurin, sinä pelastat”

Jokainen on itse paras henkilö parantamaan oman lähipiirinsä paloturvallisuutta. Fiksuinta on pelastaa koti jo etukäteen estämällä tulipalot. Tosi paikan tullen alkusammutus ja läheisten pelastaminen palavasta tilasta ovat elintärkeitä toimia, joita on syytä harjoitella etukäteen. Paloturvallisuusviikko haastaa kaikki suomalaiset parantamaan paloturvallisuutta 25.11.- 1.12. – ja kaikkina muinakin päivinä.

Paloturvallisuusviikon materiaaleissa on tänä vuonna viisi läheltä piti -tilannetta ihmisten arjesta. Neljä tapauksista sijoittuu keittiöön. Keittiö onkin tilastojen mukaan suomalaisille riskejä täynnä oleva ympäristö ja varsinkin ruuanlaiton yhteydessä tuli pääsee tilastojen mukaan usein irti. Palomiehet joutuvat sammuttamaan keittiöpaloja keskimäärin kolme kertaa joka päivä. Tutustu tarinoihin http://paloturvallisuusviikko.fi/tarinat/. Sivun kautta voi lähettää myös oman tarinan julkaistavaksi.





Päivä Paloasemalla – elämyksiä koko perheelle jo kymmenettä kertaa



Päivä Paloasemalla on jännittävin osa Paloturvallisuusviikkoa. 363 paloasemaa eri puolilla Suomea avaa ovensa yleisölle lauantaina 25.11. Tapahtuman aikana opitaan tärkeitä paloturvallisuustaitoja ja tutustutaan palokunnan toimintaan hauskoilla tehtävärasteilla. Miten palomiehen varusteet puetaan? Kuinka sammutusvälineitä käytetään ja miten palavasta huoneesta poistutaan?



– Tavoitteenamme on lisätä suomalaisten tietoisuutta paloturvallisuudesta ja vahinkojen ennaltaehkäisystä. Yleisimmät tulipalon syttymispaikat kotona ovat liesi, sauna ja kynttilät. Palojen ennaltaehkäisy ja alkusammutus onnistuvat useimmiten kotikonstein, jos kotoa löytyy toimiva palovaroitin ja alkusammutuslaite, jota osataan käyttää. Kannustamme kaikkia suomalaisia ottamaan nämä asiat haltuun, riskienhallintapäällikkö Sami Sallinen LähiTapiolasta sanoo.



Päivä Paloasemalla -yhteistyön merkeissä LähiTapiola myöntää 7 000 euroa palokuntien nuorisotoimintaan. Summa jaetaan seitsemän Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistuvan paloaseman kesken. Tarkoituksena on tukea paikallisia palokuntia aktivoimaan lisää nuoria palokuntatoiminnan piiriin.



Tapahtuman järjestävät paloasemat ovat täällä: http://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/





Palometri – turvallisuuden uusi mitta



Koska tulipalot ovat paljolti ihmisten toiminnallaan aiheuttamia, voidaan tulipaloja myös vähentää. Paloturvallisuusviikko on teettänyt vuorovaikutteisen työkalun kodin paloturvallisuuden parantamiseen. Palometri vie käyttäjänsä tulipalotilanteeseen ja kertoo, mikä meni hyvin ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa.



Palometrin lisäksi Paloturvallisuusviikon internet-sivuilla on myös seikkaperäisemmät tarkistuslistat ja vinkit kodin, taloyhtiön, koulun, päiväkodin ja työpaikan palotuvallisuuden parantamiseksi.



Tutustu Palometriin tästä: http://paloturvallisuusviikko.fi/palometri/





Onko aika vaihtaa koko palovaroitin uuteen Pohjoismaisena palovaroitinpäivänä?



Palovaroitin on sähkölaite, eikä se siis kestä ikuisesti. Laita on syytä vaihtaa uuteen 5 – 10 vuoden välein.



– Palovaroittimeen kertyy pölyä ja rasvaa. Myös sen komponentit vanhenevat. Siksi koko palovaroitin on syytä uusia säännöllisesti. Pohjoismainen palovaroitinpäivä on hyvä hetki vaihtohommalle, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön erityisasiatuntija Ira Pasi.



Paloturvallisuusviikko haastaa kaikki suomalaiset parantamaan paloturvallisuutta. Paloturvallisuusviikko tarjoaa siihen hyvät materiaalit.





Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Suomen Palopäällystöliiton, Nuohousalan Keskusliiton, Finanssialan sekä pelastuslaitosten, pelastusliittojen ja palokuntien kanssa. Mukana ovat myös Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto sekä Ehyt ry. Paloturvallisuusviikon rahoittaa palosuojelurahasto, ja Päivä Paloasemalla -tapahtumien yritysyhteistyökumppanina on LähiTapiola.