Sinebrychoff investoi kotimaisen alkoholittoman oluen valmistukseen

Sinebrychoffin panimolle asennetaan kevään aikana tuotantolinja, jossa valmistetaan jatkossa kaikki Sinebrychoffin alkoholittoman oluen omat tuotemerkit – Crisp ja Karhu 0,0. Tuotantotapa on ns. alcohol stripping tai alkoholin strippaus, joka on aikaisempaa kehittyneempää teknologiaa ja mahdollistaa alkoholittoman oluen valmistamisen entistä hallitummin.

”Uuden teknologian avulla alkoholin poistaminen oluesta on entistä hellävaraisempaa ja olut pysyy raikkaampana. Alipaineteknologiaan perustuvassa menetelmässä olut pannaan ensin normaalisti ja se käytetään kuten muutkin oluemme. Tämän jälkeen siitä poistetaan alkoholi, aina nollaan saakka. Tekniikka antaa meille paremmat mahdollisuudet myös matala-alkoholisten oluiden suhteen”, kertoo Sinebrychoffin pääpanimomestari Heikki Vuokko.

Uuden tuotantolinjan asennustyö tehdään tammi-helmikuussa, ensimmäiset Crisp-oluet valmistunevat maaliskuun puolivälissä. Tavoitteena on, että vuoden 2023 kesällä suuri osa Crispeistä ja Karhu 0,0 % valmistuvat jo Keravalla ja kaikki vuoden lopulla.

”Osana kansainvälistä Carlsberg-konsernia olemme voineet hyödyntää sisarpanimoidemme osaamista ja olemassa olevaa teknologiaa. Nyt alkoholittoman oluen markkina on kasvanut Suomessa niin suureksi ja selvästi kestäväksi, että investointi Keravalle on tullut ajankohtaiseksi. Hienoa päästä kehittämään alkoholittomia oluita edemmäs”, Vuokko sanoo.

Aikaisemmin alkoholin poistovaihe on tehty perinteisemmällä alipainemenetelmällä Sveitsin Feldschlösschenin panimolla. Tämän jälkeen lopullinen olut on valmistettu ja pakattu tölkkeihin tai pulloihin Sinebrychoffilla Keravalla. Perinteisestä oluesta poikkeavat mehua sisältävät Crisp Radler -juomat on valmistettu kokonaan Ranskan Kronenbourgilla ja niiden osalta menettely jatkuu toistaiseksi.

Investointi on kokoluokaltaan miljoonainvestointi, mutta rahallista arvoaan merkittävämpi olutkulttuurin muutoksena. Tuotannon keskittäminen Suomeen tarkoittaa myös kuljetusten vähenemistä Sinebrychoffin ja sisarpanimojen välillä. Crisp ja Karhu 0,0 valmistetaan jatkossa hiilineutraalisti, kuten muutkin Sinebrychoffin valmistamat juomat.

Alkoholittoman oluen valikoima ja suosio jatkavat kasvuaan

Vielä 15 vuotta sitten valikoimassa oli vain kaksi alkoholitonta olutta, alkoholiton Nikolai Lager tuli markkinoille 2005, Nikolai Tumma Lager muutamaa vuotta myöhemmin.

Reilussa viidessätoista vuodessa alkoholittoman oluen markkina on yli kaksikymmenkertaistunut. Viime aikojen voimakkaan kasvun aikana Sinebrychoffin alkoholittoman oluen volyymi on viiden vuoden aikana (2017-2022) vielä kolminkertaistunut.

Sinebrychoffin valikoimassa on 2023 alkuvuonna seitsemän alkoholitonta Crisp-olutta, alkoholiton Karhu 0,0 % ja neljä maahantuotua alkoholitonta olutta: Brooklyn Special Effects Hoppy Lager 0,4%, Brooklyn Special Effects IPA 0,4%, K1664 Blanc 0,5% ja Staropramen Non-Alcoholic. Lisäksi valikoimassa on alkoholiton KOFF Long Drink, kaksi alkoholitonta Somersby-siideriä ja alkoholiton Crowmoor White Crow 0,0%.

”Matka on ollut pitkä ja tasaisen nousujohteinen. Alkoholittomasta oluesta on viime vuosien aikana tullut oluttrendien valtavirtaa, vaikka kokonaismarkkinaosuus onkin vielä paljon pienempi kuin alkoholillisella oluella. Sinebrychoffin alkoholittomien oluiden osalta kasvua edellisvuoteen tuli vuoden 2022 aikana taas noin 7 %. Aiomme säilyttää markkinajohtajuuden kategoriassa myös jatkossa, ja tämä uusi investointi teknologiaan helpottaa sitä entisestään”, Sinebrychoffin oluiden markkinointijohtaja Niklas Rinne kertoo.

Alkoholittoman oluen saatavuus on myös osa Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -vastuullisuusstrategiaa, jonka yksi osa-alue on kohtuullisen juomisen kulttuurin lisääminen. Alkoholittomien vaihtoehtojen määrä ja korkea laatu tukevat kuluttajan valintaa nauttia oluesta tai muista juomista ilman alkoholia.

Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti 100 % uusiutuvalla energialla.