Sinebrychoffin kestävän kehityksen raportti 2022: Onnistuimme edelleen vähentämään panimon veden ja energian kulutusta

Sinebrychoffin järjestyksessään 14. kestävän kehityksen katsaus on julkaistu. Vuodesta 2017 lähtien raportointi on noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelman rakennetta. Syksyllä 2022 konserni lanseerasi uuden Together Towards ZERO and Beyond -ohjelman. Entisen neljän sijaan ohjelmassa on nyt kuusi pääteemaa: hiilidioksidipäästöt panimoilla ja arvoketjussa, vesi, maanviljely, pakkaukset, vastuullinen juominen sekä työturvallisuus.

Sinebrychoffista tuli hiilineutraali panimo jo vuonna 2021, mutta jatkoimme työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi edelleen vuonna 2022. Muutokset tuotannon suunnittelussa ja prosesseissa vähensivät energian kulutustamme viidellä prosentilla verrattuna vuoteen 2021. Saimme aikaan mittavia säästöjä erityisesti tehostamalla lämmön talteenottoa lämpöpumppujen avulla. Energiankäyttöä vähensi myös se, että alensimme toimistotilojemme lämpötilaa osana valtionhallinnon käynnistämää Astetta alemmas -energiansäästökampanjaa. Sähkön kulutuksen vähentämiseksi päivitimme valoja LED-valoihin ja lisäsimme valaistuksen automaattiohjausta, paransimme ilmanvaihdon ohjausta sekä optimoimme prosessejamme muun muassa PET-pullojen puhalluksessa. Edistääksemme sinebrychoffilaisten vähäpäästöistä työmatkaliikkumista otimme viime vuonna käyttöön 60 sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkaa. Latauspaikkoja saa käyttää sekä työsuhdeauton että oman auton lataamiseen. Latauspaikkojen käyttöaste oli noin 50 %. Uusia latauspaikkoja lisätään tarveharkinnan pohjalta Vuoden 2022 KOFF Jouluolut valmistettiin uudistavan viljelyn tilan mallasohrasta. Uudistavassa viljelyssä maaperä varastoi hiiltä maaperään ilmastonmuutosta hilliten. Hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta. Pakkausten hiilijalanjälkeä pienennettiin siirtymällä puolen litran PET-pulloissa käyttämään pelkästään kierrätettyä PET-muovia. Prosessioptimointi ja tuotantojen entistä parempi suunnittelu auttoivat vähentämään myös jo ennestään alhaista vedenkulutusta neljällä prosentilla. Vähennys on merkittävä, sillä osa vedenkulutuksen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä siirtyi tälle vuodelle. Edistämme vastuullista juomakulttuuria Sinebrychoff tukee alkoholin kohtuukäyttöä laajentamalla alkoholittomien juomien tarjontaa ja viestimällä kuluttajille vastuullisista valinnoista. Alkoholittomien panimojuomien valikoimamme sisälsi vuonna 2022 jo kaksitoista olutta, kolme siideriä ja yhden lonkeron. Alkoholittomien panimojuomien valikoima kasvoi kolmella uutuudella edelliseen vuoteen verrattuna. Onnistuimme kasvattamaan alkoholittomien oluiden myyntilitroja Crispin jatkaessa asemaansa kuluttajien suosikkina. Edistimme kohtuukäyttöä myös Karhu 0,0 -oluen Älä kysy tyhmiä -kampanjalla. Jo vuosia jatkunut yhteistyömme Keravan kaupungin ja HIFK:n kanssa nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi sekä lahjoituksemme Aseman Lapset ry:lle edistävät samoja hyvinvointitavoitteita. Tapaturmat vähenivät, tasa-arvo- ja monimuotoisuustyölle tavoitteet Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin tärkein työturvallisuustavoite on kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtavien vakavien tapaturmien estäminen. Tästä syystä tuotannollisessa yhtiössä koulutettiin niin teoriassa kuin käytännön harjoittein kaikki henkiä pelastaviin sääntöihin. Sinebrychoffin tapaturmataajuus vuonna 2022 oli 3,8 eli taajuus laski vuoteen 2021 verrattuna. Parannus saatiin aikaiseksi seuraamalla ja toteuttamalla turvallisuussuunnitelmia pitkäjänteisesti. Tapaturmia oli määrällisesti yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna eli kolme. Käynnistimme viime vuonna konsernin tavoitteita tukevan monimuotoisuusohjelman ja päivitimme Sinebrychoffin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vastaamaan Carlsbergin ja Sinebrychoffin DE&I-strategiaa. Suunnitelman tavoitteena on, että Sinebrychoffin henkilöstöpolitiikassa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta rekrytoinneista työsuhteen päättämiseen ja että työilmapiiri on syrjimätön, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Lue lisää kestävän kehityksen katsauksestamme oheisesta PDF-tiedostosta, tai verkkosivujemme uutisista alla olevasta linkistä.

