Sinebrychoffin uutuuksissa Karhu Kupari, raikkaita lonkeroita ja juomasekoituksia, pippurinen Coca-Cola Creations, sokeriton Smurffit - ja monta muuta kesäistä juomaa

Oluet:

Kevään olutuutuuksien ykkönen on syksyn Karhu Platina -lanseerausta seuraava Karhu Kupari. Molemmat ovat saatavissa myös lasipulloissa. Karhu Kupari on uudenlainen ja ensiluokkainen lager, jonka maku on poikkeuksellisen pehmeä ja pyöreä. Lisäksi kesäsuosikki, Karhu Summer Ale, palaa markkinoille.

Brooklyn Breweryn Suomen olutvalikoimaan saapuu keväällä täysin uusi olut ja oluttyyli, Brooklyn Bel Air Sour Key Lime Gose. Lisäksi tutut Brooklyn Stonewall Inn Ipa ja Pilsner löytyvät jatkossa myös 0,5 litran tölkeissä.

Sinebrychoffin olutvalikoimaa täydentävät lisäksi aasialainen Beerlao-lager Laosista ja Kreikan aurinkoisilta rannoilta tuttu Mythos-lager. K1664 Blancin alkoholiton versio on nyt täysin alkoholiton 0,0 %.

Lonkerot, siiderit ja juomasekoitukset:

Juomasekoitusten kevät on hedelmäisen raikas! KOFF Long Drink tuo markkinoille kaksi helmeilevää uutuusmakua, Wild Strawberryn eli metsämansikan ja Mangon.

Crowmoor Vodka Spritz Sassy Strawberry Lemon on hard seltzer -juoma, jossa maistuvat kesäinen mansikka ja kirpeä sitruuna.

Breezer Passionfruit & Mango on raikas ja makea passionhedelmän- ja mangonmakuinen juoma Suomen suosituimpaan juomasekoitusperheeseen. Myös Garage saa uuden maun,

Garage Vodka Lemonade Raspberry on vadelman- ja sitruunanmakuinen juomasekoitus. Suomen suosituimman siiderin Somersbyn kevään ja kesän uutuus on pirskahtelevan sitruunainen siideri,

Somersby Lemon Spritz. Kevät tuo tullessaan takaisin valikoimaan myös toivotun vesimelonin makuisen Somersby Watermelonin.

Virvoitusjuomat ja vedet:

Virvoitusjuomissa tapahtuu! Yhteistyössä kansainvälisen supertähden Rosalían kanssa luotu sokeriton Coca-Cola Creations Zero Sugar Movement on Coca-Colan uusi juomakonsepti Suomessa.

Urheilujuoma Powerade on nyt myös sitruunaisen raikas, Powerade Citrus.

Bonaqua Villipäärynä lanseerataan nyt myös puolen litran ja 1,5 litran kierrätysmuovipulloissa ja täysin uutena makuna markkinoille tulee Bonaqua Villit Vatukat.

Muumi-virvoitusjuomaperhe kasvaa kahdella hedelmäisellä juomalla, vadelman ja persikan makuisilla Mehuli-juomilla. Toinen perinteinen virvoitusjuoma,

Smurffit, saa pitkään kuluttajien toivoman sokerittoman version klassisesta päärynämaustaan – sinisenä tietenkin.

Energiajuomat:

Suomen ensimmäinen ja suosituin energiajuoma Battery esittelee keväällä kaksi uutuutta: kirpeä omenanmakuinen Battery Juiced Bright Sour Apple ja sokeriton mansikanmakuinen Battery Sizzle.

Monster-perheeseen tulee kaksi uutta sokeritonta ja lähes nollakalorista hedelmäistä makua, Monster Ultra Gold ja Monster Lewis Hamilton Zero Sugar. Ultra Gold tulee myyntiin myöhemmin kesällä.

Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti 100 % uusiutuvalla energialla.