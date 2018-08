Sini Heino aloittaa Demariopiskelijoiden pääsihteerinä syyskuussa

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry:n liittohallitus on valinnut SONKin uudeksi pääsihteeriksi Sini Heinon. Heino on 28-vuotias sosionomi ja kokenut opiskelijakentän toimija, joka on aiemmin vaikuttanut muun muassa opiskelijakunta Laureamkossa, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:ssä ja SONKin liittohallituksessa. SONKin pääsihteeriksi Heino siirtyy opiskelijakunta Helgan asiantuntijan paikalta.

“Sinin kokemus opiskelijaliikkeestä ja SONKin toiminnasta sekä terävä järjestöllinen osaaminen tekivät vaikutuksen. Heinon vahva ja laaja-alainen osaaminen mahdollistavat SONKin kehittämisen yhä vaikuttavammaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Hän on edellisissä työtehtävissään osoittanut olevansa määrätietoinen ja kasvuorientoitunut tekijä. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi tiimiin”, toteaa SONKin puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

“Olen todella innoissani valinnastani! On mahtavaa päästä mukaan kehittämään SONKia entistä vaikuttavammaksi ja näkyvämmäksi järjestöksi. SONKilla on laaja jäsenpohja ja valtavasti potentiaalia sen kasvattamiseen, siksi onkin hieno tilaisuus tuoda oma kokemukseni opiskelijaliikkeestä ja tukea SONKin kasvua”, Heino sanoo.

Pääsihteeri vastaa Demariopiskelijoiden yleis- ja taloushallinnon organisoimisesta ja toimii tarvittaessa työntekijöiden ja harjoittelijoiden esihenkilönä. Demariopiskelijoiden liittohallitus valitsi uuden pääsihteerin kokouksessaan 19.8.2018. Heino aloittaa työskentelyn SONKissa 19.9.2018 Essi Virtasen siirtyessä uusiin tehtäviin syyskuun alussa.



Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen,

Puheenjohtaja

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry.

0451129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi







Sinin kuva, photo credit: Joonas Laakkonen