Sinilevää havaittu pohjalaisvesistöissä (Pohjalaismaakunnat)

Viikolla 33 sinilevää on havaittu hieman valtakunnallisen leväseurannan virallisella havaintopis-teellä Kuortaneenjärvellä Kuortaneen kunnassa. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto levästä tehtiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmella kunnan ympäristösuojelun toimesta. Havaintopisteellä levää oli hieman.

ELY-keskukselle ilmoitettujen kansalaishavaintojen mukaan levää on ollut kuluneella viikolla erittäin runsaasti Kristiinankaupungin Bofjärdenin eteläosassa ja Kaskisten edustalla runsaasti. Viikonloppuna kansalaishavaintoja sinilevästä ELY-keskukselle tehtiin Kristiinankaupungista Tjöckönin eteläpuolelta, jossa levää oli erittäin runsaasti ja Kaskisten edustalta, jossa levää oli runsaasti. Evijärven Kettusaaren lähistöllä levää oli viikonlopun aikana kansalaishavainnon mukaan hieman. Levätilannetta voi seurata kaikille avoimesta Järviwiki-palvelusta. Sinilevähavainnon voi ilmoittaa Järvi-meriwikin verkkopalveluun (www.jarviwiki.fi) tai soittaa suoraan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Sinilevän tunnistaa yleensä sinertävän tai kellertävän vihreästä väristä, ja levä on rakenteeltaan hajoavaa. Sinilevä ei tartu tikkuun, jos sitä yrittää nostaa. Jos sinilevää ottaa lasiin ja antaa sen seistä siinä noin tunnin, nousee sinilevä veden pintaan. Leväepäilyn kohdatessa on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä sauna-, kastelu ja pesuvetenä tule käyttää. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.

Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun satelliittikuvista selviää, että Maalahden edustalla Bergöfjärdenillä on havaittu alkuviikosta sinilevälauttoja. Pintavesien lämpötilat ovat ajankohtaan nähden tyypillisissä lukemissa. Sekä Närpiön Hinjärvellä että Lappajärven Halkosaaressa pintaveden lämpötilaksi mitattiin viranomaishavainnon mukaan kuluneella viikolla 18 astetta. Evijärven Sillankorvassa asiantuntijahavainnon mukaan pintaveden lämpötila oli kuluneella viikolla 16 astetta.