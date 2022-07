Sinilevää havaittu sekä merialueilla että sisävesillä (Pohjalaismaakunnat)

Viikon 28 aikana on tehty kansalaishavaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä Uudenkaarlepyyn Monåfjärdenin ja Vöyrin Pirklotfjärdenin merialueilla, Vaasan rannikolla Skadebådanilla ja Långskärin kalasatamassa. Runsaasti sinilevää havaittiin tiistaina Luodon Kåtaflaganin alueella. Sisävesillä kansalaishavaintoja tehtiin vähäisistä sinileväesiintymistä Kuortaneenjärven Puodinkedonlahdessa ja Kirkkorannalla, Lestijärven selällä sekä useampi havainto Seinäjoen Kyrkösjärven uimarannan läheisyydessä. Runsaista sinileväkukinnoista tehtiin kansalaishavainto Lappajärven Rantalassa eilen sekä erittäin runsaista sinileväkukinnoista tiistaina Mustasaaren Kastbälgenissä.

Pintaveden lämpötilat näyttäisivät viilenneen kahden viranomaisen ylläpitämän havaintopisteen perusteella. Närpiön Hinjärven ja Lappajärven Halkosaaren havaintopisteillä pintaveden lämpötilaksi mitattiin 20 astetta tiistaina. Molemmissa havaintopisteissä pintaveden lämpötila oli 25 astetta 2.7.2022. Otolliset olosuhteet, kuten lämpimät vedet, kiihdyttävät sinilevän kasvua.

Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Leväepäilyn kohdatessa on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä sauna-, kastelu ja pesuvetenä tule käyttää. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Lisäksi sinilevähavainnoista voi ilmoittaa leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Tallenna levähavaintosi järviwiki/meriwiki-palveluun: www.jarviwiki.fi tai Havaintolähetti-sovelluksella.

Lisätietoa sinilevästä löytyy Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivulta: Sinilevät eli syanobakteerit (thl.fi)