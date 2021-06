Sinileväesiintymiä ei havaittavissa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Arbeten i färjstranden vid Skåldö färjeläge i Ekenäs, ändringar i färjetrafiken (Nyland) 31.5.2021 14:19:15 EEST | Tiedote

På landsväg 1002 Baggövägen i Ekenäs/Raseborg vid färjfästena vid Skåldö färjeläge byggs nya strandkonstruktioner under tiden 1.6–15.10.2021. Färjetrafiken dirigeras under entreprenaden till omvägar på båda stränderna. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer. Under arbetets gång informerar Fintraffic Ab:s vägtrafikcentral om trafikstörningar dygnet runt.