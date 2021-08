Sinilevähavainnot vähentyneet pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Jaa

Viikolla 31 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen virallisista leväseurantapisteistä sinilevää havaittiin kahdessa havaintopaikassa. Levää havaittiin hieman Evijärven Sillankorvan ja Ähtärinjärven Mustaniemen havaintopisteillä. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisena viranomaishavaintona sinilevää havaittiin hieman Ähtärinjärven Ähtärinsalmesta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoittamana.

Kansalaishavaintoja sinilevästä ei ole kuluvan viikon aikana pohjalaismaakunnissa tehty. Kansalaishavainnot ovat tärkeää lisätietoa täydentämään valtakunnallisen leväseurannan kautta kerättyä tietoa. Sinilevähavainnot ovat usein paikallisia ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Ajankohtaiset tiedot sinilevätilanteesta löytyvät Järvimeri-wikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat havaintojaan ilmoittaa. Lisäksi levähavainnon voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Pohjalaismaakuntien pintavesien lämpötilat ovat laskeneet viime viikkoisesta viilentyneen ja tuulisen sään myötä. Sekä Närpiön Hinjärvellä että Lappajärven Halkosaaressa pintavesien lämpötilaksi mitattiin viranomaistiedon mukaan 17 astetta. Tuulinen sää ja viilentyneet pintavedet ovat vähentäneet viikon sinileväesiintymiä.

Sinilevä viihtyy lämpimässä, aurinkoisessa ja tyynessä säässä, jolloin levä saattaa muodostaa massaesiintymiä veden pinnalle. Sinilevä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hippuina. Rantaan ajautunut sinilevämassa on usein maalimaista, ja sitä kosketettaessa hajoaa eikä jää esimerkiksi tikkuun roikkumaan. Jos vesilasiin otetun näyteveden antaa seistä hetken ja levä nousee veden pinnalle, on kyseessä todennäköisesti sinilevä. Sinileväpitoista vettä ei tule käyttää pesu-, sauna- tai kasteluvetenä ja erityisesti pienet lapset sekä lemmikkieläimet on pidettävä poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.