Sinilevähavaintoja pohjalaisvesistöissä (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Viikolla 34 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavainnointipisteistä sinilevää on havaittu hieman Ähtärinjärven Ähtärinrannan koulun edustalla ja Luodossa Luodonjärvellä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan vakiohavainnoitsijat ovat havainneet vähäisiä sinilevämääriä veteen sekoittuneena rannikkoalueilla Kaskisten kalasataman eteläpuolella ja Kokkolan Tank-karin koillispuolella. Havainnoitsijat ilmoittivat myös sisävesien vähäisistä sinilevähavainnoista Mustasaaren Karperönjärvellä Skatanin edustalla ja Ähtärinjärven Ähtärinsalmella. Kansalaishavaintoja kuluneen viikon aikana ei ole saapunut ELY-keskukselle.

Sinilevä näkyy vedessä pieninä määrinä vihertävinä tai kellertävinä tikkusina ja hippuina. Runsas sinileväesiintymä voi kertyä veden pinnalle levälautoiksi ja ajautuessaan rantaan se voi paksuuntua tai esiintyä viiruina vedenpinnassa. Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen, joten sen käyttöä pesu-, löyly- tai talousvetenä ei suositella. Lapset ja lemmikkieläimet on myös syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä. Sinilevä ei tartu tikkuun, jos sitä yrittää nostaa. Jos sinilevää ottaa lasiin ja antaa sen seistä siinä noin tunnin, nousee sinilevä veden pintaan.

Tämä on toistaiseksi kesän viimeinen levätiedote, mutta sinilevätilannetta seurataan edelleen syyskuussa ja havainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi-meriwiki-palveluun (www.jarviwiki.fi). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa levätilannetta 28 virallisella havaintopaikalla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kansalaiset voivat edelleen tallentaa sinilevähavaintojaan Järvi-meriwiki-palveluun tai ilmoittaa niistä suoraan leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Kulunut kesä on ollut sisävesillä sinilevätilanteen osalta tavanomaista rauhallisempi. Alkukesän aurinkoinen ja tyyni sää sekä lämpimät vedet kiihdyttivät sinilevän kasvua, ja sinileväkausi käynnistyikin muutama viikko tavanomaista aikaisemmin. Juhannuksen jälkeen heinäkuun puoliväliin saakka ELY-keskus sai kohtalaisen paljon sinilevähavaintoja, mutta heinäkuun puolivälistä saakka levätilanne on pysynyt sisävesillä melko rauhallisena. Toistuvia sinilevähavaintoja kesän aikana on saatu muun muassa Ähtärinjärveltä ja Evijärveltä.

Myös merialueen sinileväkausi käynnistyi hiljalleen juhannuksen tietämillä ja kiihtyi heinäkuun aikana. Tarkka-palvelun satelliittikuvien perusteella Selkämerelle syntyi heinäkuussa laaja levälautta, jonka vaikutukset saattoivat näkyä myös Pohjanmaan eteläisimmillä merialueilla. Sinilevähavaintoja kesän aikana saatiin erityisesti merialueiden suojaisista lahdelmista sekä muun muassa Kaskisista ja Luodon alueelta. Vaikka sinileväkausi oli merialueilla runsaimmillaan heinäkuun puolivälissä, on vielä elokuussakin havaittu sinilevää avomerellä vähäisiä määriä veteen sekoittuneena. Vaikka loppukevään ja alkukesän runsaat sateet ja pitkään kestänyt hellekausi ennustivat runsasta sinileväkesää, on kesän vähäiset sateet ja kuivuus pienentäneet oleellisesti vesistöihin valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormitusta. Lisäksi tuuliset säät ovat saattaneet sekoittaa vettä niin, ettei sinileväkukinnat ole päässeet muodostumaan vedenpinnoille laajoiksi lautoiksi. Vaikka sinileväkukintojen määrät vähenevätkin elokuun jälkeen vesien viilennyttyä, voi sinilevää sään suosiessa esiintyä vielä syyskuussa, jopa loka-marraskuussa. Suotuisissa olosuhteissa sinilevien massaesiintymiä voi esiintyä myös jään alla.