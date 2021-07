Sinilevähavaintoja tehdään Etelä-Savossa tasaiseen tahtiin

Juhannusviikon levätilanne Etelä-Savossa on yleisesti melko rauhallinen, mutta sinilevämäärät lisääntymässä 24.6.2021 14:51:39 EEST | Tiedote

Sinileväesiintymien määrä Etelä-Savon vesistöissä on yleisesti vielä melko vähäinen. Levähavaintojen ja yleisöilmoitusten määrä on kuitenkin kasvanut loppuviikkoa kohden. Runsaita sinileväesiintymiä on tavattu tietyissä osissa suuria vesistöjä kuten Saimaalla Haukivedellä ja Puruvedellä. Lähes joka toisella levähavaintoverkon havaintoasemalla oli havaittavissa sinilevää.