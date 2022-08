Sinilevähavaintoja tehty Pohjalaismaakunnissa viime viikkoa enemmän (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Sisävesillä sinilevää havaittiin hieman Ähtärinjärven Suninsalmen havaintopisteellä. Rannikkoalueella tehtiin havaintoja vähäisestä sinileväesiintymästä Vöyrin Storbådanilla, Kokkolan edustalla Repskäretin itäpuolella ja Maalahdessa Bergön edustalla. Myös kuntien ympäristöterveydenhuollon havaintopaikoilla tehtiin sinilevähavaintoja. Ähtärinjärven Ähtärinsalmessa ja Kruunupyyn Heimsjön uimarannalla sinilevää havaittiin hieman sekä Vetelin Räyringinjärven uimarannalla runsaasti. Rotarien sinileväseurannassa sinilevää havaittiin hieman Kaskinen-Kristiinankaupunki havaintopisteellä Kaskisten Vackergrundissa Tallvarpenin merialueella.

Kuluneen viikon aikana kansalaishavaintoja sinilevästä tehtiin sekä rannikkoalueella, että sisävesillä. Kokkolassa sinilevää havaittiin hieman Ruotsalonniemen länsipuolella ja Ykspihlajan Potin rannassa. Sinileväpuhelimeen saatiin ilmoitus vähäisestä sinileväesiintymästä Purmojärven Paloniemi-Viitamäki väliseltä rannalta. Kansalaishavainnot ovat tärkeää lisätietoa ja täydentävät valtakunnallisen leväseurannan kautta kerättyä tietoa.

Sinilevähavainnot ovat usein paikallisia ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Ajankohtaiset tiedot sinilevätilanteesta löytyvät Järvi&Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat ilmoittaa havaintojaan. Vesi.fi karttapalveluun sekä Havaintolähetti-sovelluksella tallennetut sinilevähavainnot näkyvät myös Järvi&Meriwikissä. Voit tallentaa havaintosi ja perustaa oman seurantapaikan tai tallentaa yksittäisen havainnon. Lisäksi levähavainnon voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Ympäristöhallinnon havaintopaikoilla Närpiön Hinjärvellä pintaveden lämpötilaksi mitattiin eilen 17,5 astetta ja Lappajärven Halkosaaressa 18,5 astetta. Molemmissa havaintopaikoissa pintaveden lämpötila on hieman viime vuosien keskiarvoa viileämpi.

Sinilevä viihtyy lämpimässä, aurinkoisessa ja tyynessä säässä, jolloin levä saattaa muodostaa massaesiintymiä veden pinnalle. Sinilevä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hippuina. Rantaan ajautunut sinilevämassa on usein maalimaista ja sitä kosketettaessa se hajoaa eikä jää esimerkiksi tikkuun roikkumaan. Vesilasitestissä veden annetaan seistä noin tunnin, jos veden pintaan nousee vihertäviä hippusia, on kyseessä todennäköisesti sinilevä. Sinileväpitoista vettä ei tule käyttää pesu-, sauna- tai kasteluvetenä ja erityisesti pienet lapset sekä lemmikkieläimet on pidettävä poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.