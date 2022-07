Sinilevähavaintojen määrä hieman kasvussa Pirkanmaalla

Pirkanmaalla tehtiin viikolla 28 hieman edellisviikkoa enemmän sinilevähavaintoja. Sinileväkukintoja esiintyy maakunnassa nyt ajankohtaan nähden melko tyypillisiä määriä. ELY-keskus seuraa maakunnan sinilevätilannetta viikoittain 51 eri havaintopisteellä osana valtakunnallista sinileväseurantaa kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Vähäinen määrä sinilevää havaittiin kuluvalla viikolla Herrasen uimarannalla Virroilla ja Kangasalan Vesijärvellä. Runsaasti sinilevää havaittiin Pyhäjärvellä Vesilahden kirkonkylän havaintopaikalla sekä Kangasalan Kirkkojärvellä. Muilla seurantapaikoilla sinilevää ei havaittu. Tällä viikolla havaintotietoja ei saatu Hämeenkyröstä, Ikaalisista, Kihniöstä, Parkanosta ja Pälkäneeltä.

Kansalaishavaintoja sinilevästä JärviWiki- ja Vesi.fi-verkkopalveluihin on kirjattu viimeisen viikon aikana Kihniön Nerkoonjärveltä, Ylöjärven Aurejärveltä, Lempäälästä Sauvonselältä, Vanajavedeltä Kuhanselän itärannalta sekä Näsijärveltä Taulasalon retkisatamasta ja Tampereen Lielahdesta.

Tampereen kaupungin ylläpitämään uimarantojen lämpötila- ja leväpalveluun on kuluvalla viikolla kirjattu havainto vähäisestä määrästä sinilevää Kämmenniemestä, Kaukajärven saunarannalta ja uimalasta, Kaupinojalta, Kumpulasta, Lahdesjärveltä, Olkahiselta ja Viitapohjasta. Halimasjärven uimapaikalla on tehty havainto runsaasta sinilevästä. Karttapalvelua uimavesien lämpötiloista ja vedenlaadusta voi tarkastella verkossa osoitteessa tampere.fi/uimarannat.

Sade ja tuulet sekoittavat sinilevän veteen

Kaikki vesien äärellä oleilevat voivat halutessaan ilmoittaa omia sinilevähavaintojaan suoraan JärviWikiin Havaintolähetti-verkkopalvelun avulla tai Vesi.fi-karttapalvelussa. Ilmoitetut kansalaishavainnot tulevat näkyviin molemmille verkkosivuille. JärviWikissä voi lisäksi tarkastella ELY-keskusten seurantapaikkojen sinilevähavaintoja niin kuluvan kesän osalta kuin pitkälläkin aikavälillä. Linkit eri palveluihin löytyvät tiedotteen lopusta.

– Sinileväesiintymien muodostuminen on usean tekijän summa. Viime päivinä Suomen yli idästä länteen liikkunut lämmin ilmamassa on tuonut mukanaan sadetta ja ukkosia myös Pirkanmaalle. Sade ja tuulet pitävät sinilevän veteen sekoittuneena, mikä ehkäisee laajojen sinileväkukintojen muodostumista, kertoo vesienhoidon asiantuntija Kukka Kujala.

Runsaat sateet lisäävät toisaalta vesistöihin tulevaa pintavaluntaa, jonka mukana maalta huuhtoutuu uusia ravinteita sinilevienkin käyttöön. Tämä voi runsastuttaa sinileviä sateiden jälkeen varsinkin, jos sää on lämmin ja tyyni.

Suomen ympäristökeskus on tiedottanut, että sinilevätilanne on heikentynyt merialueilla huomattavasti. Havaintoja on runsaasti koko rannikkoalueella, joten rannikolle suuntautuvilla matkoilla kannattaa olla valppaana ennen mereen pulahtamista.