Sinileväseuranta alkaa jälleen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sinileväseuranta alkoi tällä viikolla Etelä-Pohjanmaan, Poh-janmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Valtakunnallisen leväseurannan pysyviä havaintopaikkoja on alueellamme tänä vuonna 28.

Seurantaan lisättiin uutena havaintopisteenä aiempiin vuosiin nähden Ähtärin Peränteen venevalkaman havaintopiste. Vakiohavaintopisteitä on sekä järvillä että merialueilla ja lisäksi seurannassa on mukana yksi jokihavaintopiste. Viikoittaista levätilannetta on mahdollista seurata Järvi-meriwiki-verkkopalvelussa.

Viikolla 22 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisilla levähavainnointipisteillä ei ole havaittu sinilevää. Kansalaishavainnon perusteella sinilevää on havaittu Ähtärinjärven Ähtärinsalmella. Sinileväkukintoja esiintyy alueellamme tavallisesti heinä-elokuussa, mutta kesäkuiset havainnotkaan eivät ole tavattomia. Kesäkuussa rantavesissä saattaa myös esiintyä männyn kellertävää siitepölyä. Osa sinileväkukinnoista pystyy tuottamaa myrkyllisiä yhdisteitä ja runsaisiin sinileväesiintymiin tulee aina suhtautua varauksella.

Alueemme sinilevätilannetta seurataan pysyvillä havaintopaikoilla viikoittain kesäkuusta syyskuuhun, ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tilanteesta torstaisin. Sinilevän runsaus arvellaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei sinilevää) - 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Seuranta toteutetaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.

Viime vuosien tapaan levähavainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi-meriwiki-verkkopalveluun (www.jarviwiki.fi). Valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluu noin 300 havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikkoalueilla. Myös kansalaisilla on mahdollisuus tallentaa järjestelmään omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Havaintolähetti-verkkosovelluksen avulla havaintojen tallentaminen onnistuu helposti myös älypuhelimella. Lisäksi sinilevähavaintoja voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.