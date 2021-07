Sinilevätilanne edelleen rauhallinen Kaakkois-Suomen vesillä

Jaa

Lämpimät säät eivät ole lisänneet sinilevähavaintoja vakiohavaintopaikoilla Kaakkois-Suomessa. Levätilanne on vielä havaintojen perusteella rauhallinen.

Vaikka sää on ollut aurinkoista ja lämmintä, tuulet ovat sekoittaneet vesiä ja runsaita sinilevähavaintoja ei vielä vakiohavaintopaikoissa ole havaittu. Lemin Kivijärven Kuuksenenselällä on hieman levää veteen sekoittuneen, samoin Lappeenrannan Haapajärvellä. Suomenlahdella sekä Hurpun että Haapasaaren havaintopaikoilla on sinilevää hiukan veteen sekoittuneena.

Lämpimät säät ovat lämmittäneet vedet. Kaakkois-Suomen vesillä lämpötilat vaihtelevat 23-27 asteen välillä, Suomenlahdella hiukan viileämpää (17-25 astetta).

Rannikon, suurten järvien ja avomerialueen sinilevätilannetta voi katsoa Suomen ympäristökeskuksen TARKKA kaukokartoituspalvelusta

Jos haluat tarkastella vaikkapa Suomenlahden levätilannetta satelliittien avulla, palvelu löytyy Suomen ympäristökeskuksen Avoin tietosivustolta. Kaukokartoituskuvat löytyvät, kun valitset sieltä TARKKA tai satelliittiaineistoista Itämeren pintalevälautat.

Vesitilanne Saimaalla

Kesäkuun lopun sateet ovat lisänneet hieman valuntaa Vuoksen vesistössä. Alkaneen viikon säästä ennustetaan vähäsateista ja järvien vedenkorkeudet jatkavat kesälle tyypillistä laskua.

Saimaan vedenpinta on noin 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen laskuun, ja vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 15-25 cm heinäkuun loppuun mennessä. Vedenkorkeuksien nousua on hillitty lisäjuoksutuksilla, jotka aloitettiin jo joulukuussa. Juoksutus on tällä viikolla 800 m3/s ja ensi viikolla palattaneen luonnonmukaiseen purkautumiseen.

Vesitilanne Kymijoella

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat hieman keskimääräistä korkeammalla ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan laskussa. Järvihaihdunta on nyt hyvin runsasta. Kesäkuun sademäärä on ollut pitkän aikavälin tilastoihin nähden keskimääräinen.

Päijänteen pinta on edelleen runsaat 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenkorkeus on hiukan laskenut kesäkuun alkupuolen huippulukemista, ja laskun ennustetaan lähiviikkoina nopeutuvan niin, että heinäkuuun lopussa pinta on 20-30 cm alempana kuin nyt. Päijänteen vedenkorkeuden laskiessa juoksutusta vähitellen pienennetään. Samalla pienenee Kymijoen virtaama, joka on edelleen vuodenaikaan nähden varsin suuri. Myös Vuohijärven pinta on keskimääräistä ylempänä, mutta laskussa.