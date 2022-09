Sinileviä 11 havaintopaikalla Pirkanmaalla

Valtatie 3 suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille 14.9.2022 14:14:44 EEST | Tiedote

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikenneratkaisu on esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Hankkeen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–2022. Suunnittelua on päätetty jatkaa siten, että valtatie 3 viedään uuteen tielinjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan välillä noin 10 kilometrin matkalla (niin kutsuttu Puskiaisten oikaisu). Samaan suunnittelukokonaisuuteen kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä. Seuraavaksi hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma, jossa ratkaisu tarkentuu ja haittojen lieventämiseen panostetaan.