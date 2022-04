Sinisiä unia on omakohtainen matka äitiyteen, naisen elämään ja kirjailijuuteen

Jaa

Sinisiä unia – ja mitä muuta olen äitinä saanut nähdä (Kirjapaja) on teos naisen monista rooleista ja elämästä, jossa toisten hyvinvointi on syvällä oman olemisen ytimessä. Se on myös kertomus siitä, kuinka kirjailijan työ sykkii arjen tekemisen keskellä ja kuinka 15-vuotiaana maailmalle lähteneestä tytöstä on tullut se nainen, joka hän on tänä päivänä.

Kansi: Sinisiä unia

Nina Honkanen alkoi odottaa esikoistaan 18-vuotiaana ja sai kuopuksensa nelikymppisenä. Hän on paitsi neljän pojan äiti, myös pienen tytön mummi ja omaa äitiään hoivaava tytär. Honkanen kirjoittaa teoksessaan tarkkanäköisesti vanhemmuudesta, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, syntymästä, kuolemasta, toivosta ja luottamuksesta. Teos kertoo ihmisistä ja kokemuksista, jotka ovat muovanneet kertojasta sen naisen, joka hän tänä päivänä on. ”Jos olen jotain tässä elämässä oppinut niin sen, että ihminen on täällä toisia, ei itseään varten”, Honkanen sanoo. Mitä äitinä oleminen oikeastaan tarkoittaa, ja millaista on elämä sukupolvien ketjussa ja erilaisten lähisuhteiden kirjomassa arjessa? ”Tiesin, millaisia tunteita oman lapsen syntyminen tuo mukanaan, mutta isovanhemmuus räjäytti aivan omanlaisen tunnepankin, lapsenlapsen ottaessa pienellä nyrkillään isovanhempansa pikkusormesta kiinni ja levittäessään ympärilleen tähtipölyä. En ollut ehtinyt potea mummukuumetta – kotona kun asui vielä yksi oma ja kaksi bonuslasta”, Honkanen kirjoittaa. Henkilöhistoriaan ja lapsiperheen arkeen lomittuvat tapahtumat Suomessa ja maailmalla. Historian kulkua säestävät Armi ja Danny, Abba ja Elvis siinä kuin 35 vuoden aikana tuhansia kertoja lapsille laulettu Sininen uni. Yleinen muuttuu yksityiseksi ja sydän on kallellaan, kun esimerkiksi vuoden 1986 uutiset Tšernobylistä tavoittavat tulevan äidin ja kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää huolen läheisten turvallisuudesta. ”Rakkaus, ystävyys ja vahvat juuret kannattelevat silloinkin kun ympärillä myrskyää”, Honkanen kirjoittaa. ”Nyt seison korven kainalossa olevan talon pihamaalla. Astun kohti piteneviä päiviä. Neitseellisin vuodenaika tuli tänäkin vuonna kuin varkain, keskelle kaikkea hallitsematonta. Katson primaveraa – tuota lupaa kyselemätöntä kaunokaista – suoraan silmiin ja vedän syvään henkeä. Tartun pientä tyttöä kädestä ja hänen kasvoilleen leviää valo. Katson hänen suloisia sormiaan, jotka silittävät koko ajan vanhenevaa kämmenselkääni.” Nina Honkanen: Sinisiä unia – ja mitä muuta olen äitinä saanut nähdä. Kirjapaja 2022. 261 s. Kansi Laura Noponen (kuva Nina Honkasen kotialbumi). 99.1 / 14.8. ISBN 978-952-354-565-6 Nina Honkanen on kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on kirjoittanut useita romaaneja ja tietokirjoja. Hän on käsikirjoittanut myös tv-draamaa ja dokumentteja ja tehnyt tv- ja radio-ohjelmia. Honkanen on syntynyt Porissa, kasvanut Raumalla ja asuu perheineen vuoroin Helsingissä tai Viitasaaressa keskellä korpea. Lisätietoja ja haastattelut: Marja-Liisa Saraste | viestintäpäällikkö | p. 040 553 4757| marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai Nina Honkanen | ninatuuliahonkanen@gmail.com Arvostelukappaletilaukset: Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@kirjapaja.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kansi: Sinisiä unia Lataa Nina Honkanen, kuva Laura Malmivaara Lataa

Linkit