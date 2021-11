Sipoossa Söderkullantien (Mt 11689) painumakorjaus jää talvitauolle

Tällä hetkellä pohjanvahvistus on tehty toiselle kaistalle. Joen puoleinen kaista on talven ajaksi päällystetty, mutta sen pohjanvahvistus on vielä tekemättä. Tämän takia kaistalle saattaa tulla painumia, jonka vuoksi nopeusrajoitus on talven ajan 50 km/h.

Karttalinkki: Söderkullantie

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii GRK Oy ja urakan valvonnasta vastaa Welado Oy.