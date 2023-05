Sir Elwoodin Hiljaisten Värien historiikki on rehellinen tarina suomirockin kestosuosikista – "Ehkä siellä on asioita, jotka eivät kaikkia miellytä, mutta olisi ollut surullista tehdä siloiteltu teos"

Sir Elwoodin Hiljaiset Värit on ollut mysteeri, ja sellaisena suomirockin kestosuosikki on myös halunnut pysyä. Yhtyeen ura käynnistyi vuonna 1988 ja jatkuu edelleen, mutta vasta nyt he ovat valmiita avaamaan pitkää taivaltaan. Laulaja Juha Lehden johtamasta yhtyeestä on tullut kuulijoilleen rakas, koska sanoitukset muistuttavat melankolian riemuista ja näkevät kaunista rumassa.

– Bändillä tuli 35 vuotta täyteen, joten näin keski-ikän orastuksessa ajattelimme paljastaa nuoruuden salat, Lehti sanoo ja tarkentaa, että kirjaa tehdessä yhtyeelle oli oleellista pyrkiä rehellisyyteen.

– Ehkä siellä on asioita, jotka eivät kaikkia miellytä, mutta olisi ollut jotenkin surullista tehdä ns. siloiteltu historiikki. Bändien elämässäkin on tiettyjä lainalaisuuksia, hyvät ja huonot ajat. Me olemme kahlanneet kaiken läpi ja jaksaneet vielä pysyä yhdessä, vaikka virheitä ja huttuakin on tehty, Lehti sanoo.

Kirjassa yhtye halusi antaa puheenvuoron myös niille ihmisille, jotka eivät enää ole bändissä mukana.

– Heidän kommenttejaan oli välillä raskasta lukea, mutta niitä ei myöskään voinut jättää pois.

Juha Lehti kiittelee kirjailija Jose Riikosta, jolla oli bändin tuotannosta niin selkeä kokonaiskuva. Jäsenten täytyi vain löytää yhteista aikaa tapaamisiin.

– Sen jälkeen Jose teki isoimman duunin ja kirjasi opuksen kokoon.

Sir Elwoodin hiljaiset värit – Backstagepassi on arvosteluvapaa 7.6.2023.

