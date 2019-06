Sisäilmakodittomuus saatiin ensimmäistä kertaa hallitusohjelmaan – Homepakolaiset ry toivoo, että selvitystyö johtaa pilottihankkeisiin

Hallitusohjelma tekee sisäilmasta sairastumisen vuoksi kotia etsivien tilanteen näkyväksi ensimmäistä kertaa koskaan. Yhdistys toivoo selvitystyön käynnistyvän ripeästi ja siinä hyödynnettävän monialaisesti terveellistä rakentamista tuntevien asiantuntemusta.

Monien muiden sisäilma-asioihin liittyvien kirjausten ohella hallitusohjelmassa esitetään selvitettäväksi, voiko valtio tukea puhtaiden asuntojen rakentamista sisäilmasta sairastuneille.



”On valtavan merkittävä ja toivoa herättävä signaali, että sisäilmaongelmien vuoksi kodittomina ja asuntokierteessä olevien tilanne on nostettu hallitusohjelmaan”, sanoo Homepakolaiset-yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen.



Homepakolaiset-yhdistys on tehnyt pitkäjänteistä työtä tilanteen edistämiseksi, ja piti asiaa aktiivisesti esillä myös vaaliteemoissaan.



Erityisen puhtaita asuntoja tarvitaan ihmisille, jotka ovat altistuneet vaikeille sisäilmaongelmille ja sen vuoksi sairastuvat normaalia herkemmin sisäilman epäpuhtauksista. Sekä kosteusvauriohomeet että rakennusmateriaaleista vapautuvat kemikaalipäästöt ovat yleisiä nykyrakennuskannassa. Tällaisille tekijöille herkistyneille ihmisille asunnon löytyminen voi muuttua haasteelliseksi. Osa sairastuneista elää tämän vuoksi hyvin hankalissa ja kuluttavissa elämäntilanteissa.



Sisäilmaongelmien vuoksi asuntoa etsivät ovat uudenlainen kodittomien ryhmä, joka ei aiemmin ole mahtunut virallisesti mukaan asuntotyöhön ja asunnottomuusohjelmiin.



”Kyse on ihmisistä, joiden tilanne on pitkään ollut yhteiskunnallisesti näkymättömissä”, Pulkkinen sanoo. Asian huomioiminen hallitusohjelmassa on yhteiskunnallisesti merkittävä suunta ja rohkaiseva viesti yhdenvertaisuudesta tämän kaltaisten haasteiden kanssa kamppaileville.



”Pidämme tätä myös työvoimapoliittisesti järkevänä toimena, sillä monella pitkittyneet asunto-ongelmat syövät työkykyä. Koska nämä ongelmat ovat aina yleisempiä, näemme niiden huomioimisen yhteiskunnallisesti kannattavana”, Pulkkinen sanoo.



Yhdistys näkee positiivisena, että sisäilmasta sairastuneille suunnatun rakentamisen tukemisesta käynnistetään aluksi selvitys.



”Kyseessä on yksi esteellisyyden muoto, joka pitää rakentamisessa huomioida aivan kuten muutkin rakentamiselle erityisiä vaatimuksia asettavat toimintarajoitteet. Aihe on hankala, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Toivomme, että selvitystyö saadaan ripeästi käyntiin ja että siinä hyödynnetään monialaisesti terveellistä rakentamista tuntevien asiantuntemusta. Tämä on tärkeää, jotta konkreettisiin ratkaisuihin ja rakennuspilotteihin ihmisten tilanteen helpottamiseksi voidaan edetä pian.”



Yhdistys aikoo seurata tarkasti selvityksen toteuttamista ja tarjoaa asiantuntemustaan selvitystyön avuksi.



Lisätietoa sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta ja ratkaisumahdollisuuksista:



Sisäilmasairaille soveltuvia rakennuksia? Ongelman ymmärtämisen ABC

Sisäilmakodittomuus tilastoihin

Terveellisen rakentamisen markkinat ovat pian trendi – samalla virheinvestointien riski kasvaa