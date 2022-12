Sisäministeri Mikkonen: Suomen maahanmuuttopolitiikka on remontissa

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu paljon maahanmuuton esteistä ja hidasteista. Mikkosen mukaan kehitettävää on paljon ja viranomaisten toiminnan on oltava läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja tehokasta. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa.

- Edellisellä hallituskaudella maahanmuuttopolitiikan päätavoitteena oli hidastaa maahantuloa ja tehdä se maahantulijoille mahdollisimman vaikeaksi. Tällä hallituskaudella olemme korjanneet näitä virheitä. Järjestelmän purkaminen on kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin sen jälleenrakentaminen, ministeri kirjoittaa.

Maahanmuuttoviraston toimintakulttuuria on Mikkosen mukaan parannettava merkittävästi asiakaslähtöisyyttä painottaen. Tämän hallituskauden aikana virastossa on tehty useita laajoja uudistuksia. Niiden seurauksena käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti eri lupakategorioissa. Työtä on silti vielä paljon jäljellä ja se jatkuu.





Ministerin mukaan viime aikoina keskusteluun nousseet tapaukset ovat tuoneet esiin, että Maahanmuuttoviraston toiminnan lisäksi korjaamista tarvitsee ulkomaalaislaki.

- Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ohjaa liki kaksikymmentä vuotta vanha ulkomaalaislaki. Sitä on vuosien varrella korjailtu ja paikkailtu niin, ettei siitä enää ole uuden kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan perustaksi. Sisäministeriössä on käynnissä työ lain kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi, kirjoittaa Mikkonen

Ministerin mukaan tavoitteena on tuoda ratkaisuja hakijan elämäntilanteeseen, ei vaikeuttaa sitä. Tässä ei ole eikä saa olla merkitystä sillä, mikä on ollut hakijan maahantulon alkuperäinen syy. Onko hän tullut hakemaan kansainvälistä suojaa vai kausityöhön tai ehkä opiskelun tai työn myötä etsimään valoisampaa tulevaisuutta.

- Tällä hetkellä turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja tekemään töitä heti hakemuksen jätettyään. Ihmisten pakottaminen toimettomuuteen ei ole järkevää turvapaikanhakijalle itselleen eikä yhteiskunnallemme. EU:n tilapäisen suojelun direktiivin mukaan ukrainalaisilla on oikeus työntekoon heti tilapäistä suojelua haettuaan. Käytäntö on osoittautunut varsin toimivaksi. Samanlainen oikeus työntekoon tulisi seuraavaksi antaa kaikille turvapaikanhakijoille, kirjoittaa ministeri.

Ministeri esittää blogissaan myös perheenyhdistämisen helpottamista, saatavuusharkinnasta luopumista ja turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan korottamista.

- On hyvä muistaa, että vaikka lupaprosessit ja lainsäädäntö ovat tärkeitä maahanmuuton kannalta, vielä tärkeämpää on se, kuinka vastaanottavainen yhteiskunta ylipäätään on. Valtiovallan toimet jäävät turhiksi, jos yhteiskunnan asenteet eivät tue tavoitetta. Suomessa tarvitaan valtavan suuri asennemuutos maahanmuuttoa, maahanmuuttajia ja ylipäänsä erilaisia ihmisiä kohtaan, ministeri kirjoittaa.

Blogi kokonaisuudessaan Vihreiden sivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/suomen-maahanmuuttopolitiikka-on-remontissa-rapautuneet-rakenteet-ja-nykyajalle-vieras-asiakaskulttuuri-tarvitsevat-uudistamista/