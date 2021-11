Sisätiloihin on määrätty kokoontumisrajoitus myös Satakunnassa

Tartuntatautilain pykälään 58 perustuva päätös kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Riski covid-19 -tartuntojen leviämiselle on olemassa kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu, joten yleisötilaisuuksien rajoittaminen on välttämätöntä.

Koko Satakunnan alueella esiintyy tunnistamattomista lähteistä peräisin olevia tartuntoja ja tartuntaryppäitä. Terveydenhuolto on kuormittunut ja kuormituksen odotetaan kasvavan.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin ja näin mahdollistaa passin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Menettely on jo laajasti käytössä ravitsemisliiketoiminnan yhteydessä.

Aluehallintovirasto määrää rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoja:

Medialle:

ylijohtaja Leena Räsänen, p. 0295 017 385, leena.rasanen@avi.fi

johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094, heikki.maki@avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto