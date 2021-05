Siuntion tonttikauppa käy kuumana Rantaradan tuntumassa

Jaa

Omakotitontit viedään käsistä aseman vieressä sijaitsevalta Palonummen asuinalueelta. Luonto ja rauhallinen elämä houkuttelevat uusia siuntiolaisia.

Aivan Siuntion aseman edestä alkaa Palonummen vehreä omakotitaloalue. Palonummentie kiertää alueen kaartaen aina Billskogin pienteollisuusalueelle asti. Palonummen aluelle on rakennettu kuutisenkymmentä omakotitaloa vuodesta 2008 lähtien. Alueella on jo eloisa yhteisö ja tontteja riittää uusille tulijoille.

Nyt alueella on käynnistymässä uusi rakennusbuumi. Koronaepidemia on parantanut ihmisten etätyöskentelymahdollisuuksia, ja tontinkyselijät soittavat elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäckille vähän väliä.

– Tonttivarauksia on tehty enemmän kuin moniin vuosiin, Stenbäck sanoo tyytyväisenä.

Lisää tontteja tulossa

Palonummella on vielä noin 30 vapaata tonttia. Stenbäck toteaa, että mikäli tonttikauppa jatkuu koko vuoden yhtä kuumana, edessä on positiivinen ongelma. Tontit uhkaavat käydä vähiin. Palonummen alueelle onkin kaavoitettu lisää tontteja ja suunnitelu tien ja kunnallistekniikan rakentamiseksi Palonummenkujan alueelle on jo työn alla.

– Tarkoitus on aloittaa kunnallistekniikan rakentaminen tämän syksyn aikana, toteaa kaavoituspäällikkö Timo Onnela.

Uusia tontteja tulee 17, ja niiden koko on 857–1 301 neliömetriä.

Palonummelle suunnitellaan myös leikkipaikkaa.

Edullisia tontteja

Vaikka Siuntio sijaitsee aivan pääkaupunkiseudun kupeessa, tontit ovat edullisia. 757 neliömetrin tontti maksaa 31 400 euroa ja 1 400 neliömetrin tontti 50 000 euroa. Joitakin tontteja on nykyään mahdollista myös vuokrata.

Siuntioon muuttavat hakevat luonnonläheisyyttä ja rauhallisempaa elämänrytmiä. Palonummen alueen suurena etuna on, että juna-asema on kävelymatkan päässä. Palonummentien vieressä kulkee myös pyörätie. Työmatkalla saa siis halutessaan liikuntaa ja raitista ilmaa.

Palonummen alueelta lapset voivat turvallisesti kävellä tai pyöräillä suomen- ja ruotsinkielisiin kouluihin, jotka sijaitsevat kuntakeskuksessa. Kuntakeskuksesta löytyvät myös muun muassa suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit, terveyskeskus, hammashoitola, kirjasto, kauppa, apteekki, ravintolat, kunnantalo, palloiluhalli ja urheilukenttä.

Kuntakeskukseen rakennetaan uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta, joka valmistuu noin vuoden päästä. Alueelle suunnitellaan myös uutta sotekeskusta.

Siuntiosta löytyy tontteja myös Karlsåkerin alueelta Palonummen naapurista sekä Sunnanvikista ja Slussenin alueelta. Siuntion tonttitarjontaan voit tutustua osoitteessa www.siuntiontontit.fi.