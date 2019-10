Siveltimen jäljillä sisältöä Ajan henki -taidenäyttelyyn Savonlinnassa

Ajan henki -taidenäyttely avasi tänään ensimmäisenä Savonlinnan maakuntamuseon väliaikaistilojen näyttelyt Savonlinnan Nälkälinnanmäellä, entisen pääkirjaston salissa. Savonlinnalaisen Ars Nova ry:n taiteilijat ovat voineet tulkita vapaasti kuvataiteen keinoin muuttuvaa maailmaa ja aikaa. Suurin osa teoksista on maalauksia, joiden yhtenäinen väriskaala yllättää. Väliaikaistilojen avajaisviikon kunniaksi yleisöllä on vapaa pääsy koko viikon ajan.

–Tänä vuonna vuosinäyttelyymme ovat voineet tarjota teoksiaan kaikki ammatti- ja harrastajataiteilijat Savonlinnasta ja sen lähialueilta. Näyttelyn juryttäjäksi kutsuimme kuvataiteilija Jouni Airaksisen Kuopiosta. Airaksinen on suunnitellut tekniikoiltaan ja ilmaisuiltaan monipuolisen, kiinnostavan näyttelykokonaisuuden, jossa on kaikkiaan 48 teosta 23:lta taiteilijalta. Museon väliaikaistiloina toimiva kaunis ja kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen kirjastorakennus on nyt arvoisessaan käytössä alueen asukkaiden ja matkailijoiden nähtävänä. Taidenäyttelytilana rakennus on toimiva, ja se antaa näyttelyiden ripustukseen vaihtelevia mahdollisuuksia. Suurten ikkunoiden kautta maisema tulee osaksi näyttelykokonaisuutta, ja samalla teokset ja koko tila saa paljon luonnon valoa, kertoo Ars Nova ry:n sihteeri Anne-Mari Heiskanen.

Kaija-Leena Hännisen kiinnostavat kollaasit hakevat uusia ulottuvuuksia ja nykivät katsojansa pohtimaan. Anna Armisen taidegrafiikan keinoin toteutetut figuratiiviset kuvat keskustelevat Asta Moron herkän ja naisellisen sävypaperille maalatun akvarellin kanssa. Tuomo Kukkosen raikkaat maisemalliset öljyväri maalaukset akryylilevylle lähestyvät abstraktiota.

Maalauksia näyttelyyn ovat tuoneet myös Paavo Pelvo, Anne-Mari Heiskanen, Esa Tuomiranta, Marja Putus, Katriina Kaija, Pauliina Toivanen, Helena Ronkainen, Anna Toiviainen, Joni Ahonen, Merja Tuomisto-Mielonen, Marjo Eskonen Ritva Vepsä ja Jaana Vatjus-Anttila. Näillä jokaisella taiteilijalla on omaperäinen maalaustekniikkansa ja näkökulma aiheeseen sekä taiteelliseen ilmaisuun. Jokaisen käsialat ovat hyvin tunnistettavia. Kenelle väri on aiheen kannalta tärkein elementti, taas toiselle se on viiva, joka voi olla monin tavoin eloisa. Vaihtelevat sivellyksien rytmit ja voima luovat osaltaan sisältöä. Esittävyys ja abstraktisuus tai molemmat yhdessä, vaihtelevat teoskohtaisesti. Joku on inspiroitunut ekspressiivisyydestä, kun taas toinen ilmaisee hyvinkin hillitysti. Jossain teoksessa syvyysvaikutelma on tärkeää, kun taas toisessa se on haluttu hylätä.

Annamari Kinnunen on tuonut näyttelyyn hiilipiirroksia, joissa valo on merkittävässä roolissa. Elise Kososen veistosten tekniikkana on keramiikka ja materiaalina myös muovi. Juho Sihvonen valaa seinälle ripustettavat pienoisveistoksensa pronssiin. Jarmo Vellonen on työstänyt teoksensa alumiinilevylle pakotustekniikalla reliefimäisiksi. Mari Liimatainen toteuttaa veistoksensa mdf-levylle, joiden pinnassa kieppuu puupiirroksia. Kati Ranta on yhdistänyt tunteikkaassa muotokuvateoksessaan neula- ja märkähuovutusta.

Ars Nova ry on virkeä alueellinen kuvataiteen toimija, sen jäsenistö koostuu 76:sta ammatti- ja harrastajataiteilijasta. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taidenäyttelyitä sekä kehittää ja syventää kuvataiteen harjoittamista sekä taiteen ymmärtämistä paikkakunnalla. Ars Nova ry puolustaa Nälkälinnanmäen, vanhan kirjastorakennuksen käyttöä taidenäyttelytilana jatkossakin, osana kaupungin museotoimintaa ja elävää paikallista kulttuuria.

AJAN HENKI – Ars Nova ry:n 52.vuosinäyttely, 21.10.-15.12.2019, Saimaan luonto- ja museokeskus, Savonlinnan maakuntamuseo, Nälkälinnanmäki, Tottinkatu 6a, 57130 Savonlinna