Siviilien pääsy sairaanhoitoon taattava – Mariupolin humanitaarinen katastrofi pahenee

Sairaaloita ja taloja on vaurioitunut Mariupolissa, Ukrainassa. Siviilit ja siviili-infrastruktuurit on säästettävä hyökkäyksiltä, ja ihmisten oikeus saada sairaanhoitoa ja päästä turvaan on taattava, vaatii Lääkärit Ilman Rajoja.

Mariupolin kaupunki on vaurioitunut pahoin sodan aikana. Kuva: Lääkärit Ilman Rajoja

Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja Suomen osaston toiminnanjohtaja, kommentoi Mariupolin hyökkäystä: ”Olemme järkyttyneitä tiedosta, että sairaala Mariupolissa vaurioitui eilen illalla hyökkäyksessä. Sairaalaan kuului myös synnytysosasto. Vaikka emme voi vahvistaa, että kyseessä olisi ollut kohdennettu hyökkäys, paikan päällä olevan henkilökuntamme mukaan taloja ja sairaaloita on vaurioitunut taistelujen aikana viime päivinä. Tulitukset, tulitaistelut ja ilmapommitukset ovat jatkuneet Mariupolissa, ja hakeutuminen sairaanhoitoon on muuttunut yhä vaikeammaksi. Erityisen vaikeaa se on odottaville äideille ja liikuntarajoitteisille ikääntyneille ihmisille. Sairaanhoidon laitoksiin ​​tehdyt hyökkäykset tuhoavat sen vähäisenkin kapasiteetin, joka on enää jäljellä kiireellisten tapausten hoitoon. Kaupungissa, jossa terveydenhuoltojärjestelmä on lähellä romahdusta, ihmisille välttämättömän sairaanhoidon riistäminen on sodan oikeussääntöjen vastaista. Ihmiset Mariupolissa ovat eläneet piirityksen keskellä hyvin vaikeissa olosuhteissa useiden päivien ajan. Jokainen uusi hyökkäys siviili-infrastruktuuriin pahentaa heidän epätoivoista tilannettaan. On välttämätöntä, että siviilit ja siviili-infrastruktuurit, mukaan lukien sairaanhoidon laitokset, säästetään hyökkäyksiltä, ​​ja ihmisten oikeus saada sairaanhoitoa ja päästä turvaan taataan.”

