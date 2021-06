Siviilivihkimisten suosio kasvaa – Rakkausvirastossa on kesäksi aikoja jäljellä

Jaa

Kesästä 2021 on povattu varsinaista rakkauden kesää. Jos huuma vie sinutkin mukanaan, ehtii Rakkausvirastossa vielä vihille.

Kesälle 2021 on varattu aikoja tavalliseen tapaan. Suuri osa varauksista tehdään 2–3 viikkoa ennen vihkimistä, joten kesän varauksia odotetaan vielä tulevan. Helsingissä seuraavat vapaat ajat ovat heinäkuussa, muualla maassa aikoja löytyy aiemminkin.

Siviilivihkimisiä yhä enemmän

Vuonna 2020 siviilivihkimisiä oli tavallista enemmän ja suosio on kasvussa, selviää Rakkausviraston eli Digi- ja väestötietoviraston tilastoista. Siviilivihkimisten valitsee lähes 60 prosenttia pareista. Siviilivihkimisten suhteellinen osuus on koko maassa kasvanut vuodesta 2006 lukien lähes 20 prosenttiyksikköä. Vihkimisten kokonaismäärä on samassa ajassa vähentynyt hieman yli viidenneksellä. Pääkaupunkiseudulla jo 2/3 vihkimisistä on siviilivihkimisiä.

- Siviilivihkimisten suosiota selittää yhteiskunnan maallistuminen, häiden muokkaaminen persoonallisiksi ja edellisenä sekä kuluvana vuonna myös koronan vaikutus. Vaikka isoja juhlia on ollut haastava pitää, on silti haluttu avioitua, ehkä erityisesti vallitsevan tilanteen takia, arvioi notaari- ja oikeudellisten palvelujen johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta.

Mikä siviilivihkiminen?

DVV, käräjäoikeudet ja Ahvenanmaan valtionvirasto toimittavat siviilivihkimisiä. Siviilivihkimisen voi suorittaa mm. henkikirjoittaja, julkinen notaari, käräjätuomari ja käräjänotaari. Suurin osa siviilivihkimistä tapahtuu DVV:ssa.

Vihkimisiä järjestetään Rakkausviraston tilojen, joita myös vielä maistraateiksi kutsutaan, lisäksi myös vihkiparien toivomilla paikoilla, kuten ulkona luonnossa, parin kotona tai mökillä, hääjuhlien viettopaikalla tai vaikka ravintolassa.

Vihkiminen virka-aikana toimitiloissa on maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella vihkiminen maksaa 250 euroa ja mahdolliset matkakulut. Virka-ajan ulkopuolisia vihkimisiä oli viime vuonna 10% Digi- ja väestötietoviraston suorittamista siviilivihkimisistä.

Siviilivihkimisen etiketti

Siviilivihkiminen on parin näköinen vihkiminen. Kyseessä voi olla pikainen piipahdus Rakkausvirastoon tai isot ja näyttävät, perinteiset tai vähemmän perinteiset häät.

Vihkikaava on noin pariminuuttinen. Siihen sisältyy ”tahdotko”-kysymykset sekä parin halutessa sormusten vaihto. Mikäli vihkiminen suoritetaan muualla kuin Rakkausviraston toimitiloissa, voi vihkimisen yhteydessä olla esimerkiksi musiikkia, puheita ja runoja, vihittävän parin toiveiden mukaan. Tällöin vihkimisen kesto voi olla selvästi pidempi.

Rakkausviraston pukeutumisetiketti on lohkaisun mukainen: asu on vapaa, mutta pakollinen. Syntymäasu ei siis käy, mutta muuten avioon saa astella niin näyttävässä tylliunelmassa kuin lempifarkuissakin. Koronatilanteen jatkuessa pyydämme toimitiloissa vihittäviä pareja tarkistamaan voimassa olevat ohjeet maskien käytön suhteen.

Kun tahdotte

Ennen avioliittoon vihkimistä tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta. Tutkintapyyntö tehdään Digi- ja väestötietoviraston sivuilla sähköisesti ja siihen tulee varata aikaa vähintään seitsemän vuorokautta. Todistus esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta. Mikäli vihittävät tai toinen heistä haluaa vaihtaa sukunimensä vihkimisen yhteydessä, uusi nimi ilmoitetaan esteiden tutkinnan yhteydessä.

Vihkiajat Rakkausvirastoon varataan sähköisestä ajanvarauspalvelusta. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien vihkimisten ajanvaraustiedustelut tehdään sähköpostilla tai puhelimitse. Vihittäessä tulee olla paikalla kaksi vähintään 15-vuotiasta todistajaa. Virkapaikalle todistajia voi tiedustella myös Rakkausvirastosta. Vihkiseurueen sallittu koko tulee koronatilanteen jatkuessa tarkistaa virastosta.

Mahdollinen avioehto rekisteröidään DVV:ssa.

