SIVISTY ETÄNÄ - kirjoja juuri tähän hetkeen

Aikana, jolloin arki pysähtyy, on mahdollisuus ajatella syvemmin ja sivistyä. Basam Books on aina ollut ajanhermolla ja ehkä jopa sen edellä. Kustantamo on julkaissut polttavan ajankohtaisia teoksia, jotka ottavat kantaa, tuovat raikkaita näkökulmia ja herättävät ajattelemaan myös käsillä olevaa tilannetta uusista näkökulmista. Erityisessä roolissa ovat ihmisten väliset suhteet, inhimilliset resurssit ja uusi ote yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Muutoksentekijä - kohti lempeyden vallankumousta ilmestyi viime lokakuussa. Kirja käsittelee ekokriisin, eriarvoisuuskehityksen ja hyvinvointivaltion olemassaolon haasteita ketterästi, eri tasoilla liikkuen. Erityisesti naisvaltaisen hoiva-alan merkitys yhteiskunnallista hoivaa ja huolenpitoa toteuttavana toimijana on kirjan keskiössä. Yhteiskuntatieteilijä Johanna Linner Matikan (s. 1979) kirja on pysäyttävä analyysi ihmisarvoisen elämän säilyttämisen puolesta ekofeministisellä otteella. Kirja innostaa pohtimaan kansalaisen paikkaa ja osallisuutta yhteiskunnassa ja toimimaan muutoksentekijänä ekososiaalisesti kestävän huomisen puolesta. Kirjaan on haastateltu Pirkko Fihlmania, Aulikki Kananojaa, Vappu Taipaletta ja Sirkka Ahosta. Kirjan alkusanat ovat Arto O. Saloselta ja loppusanat Kaarina Kailolta. Lisätietoja

p. 050 3738 506 Yhtä ja kaikki — Näe ja ole maailma ilmestyi tammikuussa. Kirja on tietokirjailija Heikki Peltolan ajankohtainen uutuus maapallon tilasta ja sen tulevaisuudesta. Kirjan mukaan ihmiskunta tarvitsee uuden kartan mielestä. Peltola esittää, että David Bohmin oivallukset auttavat meitä toteuttamaan YK:n Agenda 2030:n kunnianhimoiset tavoitteet. Ensin on kuitenkin nähtävä maailma oikein ja tajuttava, että emme ole erillisiä maailmasta. Toiseksi pitää ymmärtää, tämä muutos ajattelussa tapahtuu nyt tai ei koskaan. ”Me olemme maailma, joten vain me voimme ratkaista sen kriisin.” Lisätietoja

p. 0400 602404 Sivistys vaurautena - Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa ilmestyy ensi viikolla. Maria Joutsenvirran ja Arto O. Salosen teoksessa päivitetään käsityksiä sivistyksestä, vauraudesta ja edistyksestä. Yhteiskunnan kehitystä ja yksilön onnistumista on totuttu mittaamaan materiaalisen vaurauden ja kulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä. Ainutkertaista elämää elävä ihminen tarvitsee kuitenkin ylväämmän tarinan elämälleen. Tarinan, jossa sivistys on uutta vaurautta. Kirjan julkistuswebinaari keskiviikkona 6.5.2020 klo 14-16 : https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/koulutukset/1694-sivistys-vaurautena-millainen-on-tavoittelemisen-arvoinen-tulevaisuus-ja-kuinka-sita-tehdaan-todeksi-/?fbclid=IwAR28sfhIUqqtBblMkN4gOeB3c6BxUZRAYR6PQbOGGuRa0Bz7qqpyfSPHS3M Lisätietoja:

