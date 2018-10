Sivistyksen suunta -palkinto Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja Katri Kalskeelle

Tämän vuoden Sivistyksen suunta –palkinnon saa kasvatustieteiden maisteri, Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja Katri Kalske.

Suomen Kuntaliitto ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry palkitsivat Kalskeen keskiviikkona 3.10.2018 pidetyillä valtakunnallisilla Sivistystoimen neuvottelupäivillä Helsingissä.

- Katri Kalske on toiminnallaan osoittanut olevansa sivistyksen suunnannäyttäjä. Hänen työotteensa ja toimintansa on eteenpäin katsovaa ja edistyksellistä. Omassa organisaatiossa tehty kehittämistyö ei ole jäänyt pelkästään paikalliseksi, vaan hän on jakanut hyviä käytäntöjä edelleen myös muille sivistystoimen toimijoille. Kalske ottaa innokkaasti osaa toimialallaan käytävään keskusteluun ja toimii aktiivisesti erilaisissa maakunnallisessa ja valtakunnallisissa työryhmissä ja verkostoissa, kertoo Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta.

- Kunnat ovat suuren muutoksen edessä. Lohjan kaupunki on lähtenyt rohkeasti muuttamaan organisaatiotaan ja toimintatapaansa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hyvinvointijohtajana Kalske on ollut avainasemassa, kun uutta organisaatiota on rakennettu. Uusiin haasteisiin tarttuminen on vaatinut myös henkilökohtaista rohkeutta.

Palkinto vaikuttavalle visionäärille

Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat vuosittain kunta-alan toimijan, joka on vaikuttanut kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen.

Kehittäminen vaatii suunnannäyttäjää ja siitä hyvinvointijohtaja Katri Kalske on loistava esimerkki. Hän on esimerkillään osoittanut olevansa todellinen sivistyksen suunnannäyttäjä.

– Palkinnon saajaksi on aina valittu laaja-alainen toimija ja visionääri, Päivärinta sanoo.

Sivistyksen suunta -palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran. Aiemmin palkinnon ovat saaneet sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, pääjohtaja Aulis Pitkälä, kaupunginjohtaja Simo Juva, professori Jouni Välijärvi, apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth sekä sivistysjohtaja Peter Johnsson.

Palkinnon, Kurkiauran kärkilintu –pronssiveistoksen, on suunnitellut taiteilija Samuli Alonen.

Lisätietoja:

Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta, p. 050 590 4796

Palkinnonsaaja, Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja Katri Kalske, p. 044 374 1541