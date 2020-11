Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Pienillä koululaisilla oltava mahdollisuus vuorohoitoon

SDP:n Kim Berg: Ensihoitoalan hätähuuto kuultava 17.11.2020 13:05:25 EET | Tiedote

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg (sd.) on huolissaan ensihoitoalan ammattilaisten työturvallisuudesta. Alan järjestötoimijat julkaisivat marraskuun alussa laajan Ensihoitoalan väkivalta -kyselyn, jonka mukaan sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on alalla lähes jokapäiväistä ja väkivaltatilanteiden määrä on lisääntynyt. Lähes 40 % vastaajista on saanut tappouhkauksia tai uhkailussa on mukana teräase (30 %) tai ampuma-ase (9 %). - Ensihoitoalan ammattilaisten huoli on otettava vakavasti. Ensihoito- sekä ensivastetyössä työskentelevien työturvallisuutta ja oikeusturvaa on viipymättä parannettava. On vain ajan kysymys, että jollekin ensihoitoalan ammattilaiselle sattuu työtehtävällä jotain vakavaa, mikäli ongelmaan ei pikaisesti löydetä ratkaisuja, Berg vaatii. Lähes kaikki (89%) kyselyyn vastanneista pitivät tärkeänä sitä, että rangaistukset olisivat kovemmat ensihoito- tai ensivastetehtävässä toimivaa uhanneelle. Bergin mukaan teon kriminalisoinnilla ja rik