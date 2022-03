Sivutyö kantaa yrittäjyydeksi yhä useammalla

Vaikka työlainsäädäntö ei pysty käsittelemään muuta kuin vallitsevaa normia, jonka mukaisesti ollaan palkansaajana 100-prosenttisella työajalla yhdellä työnantajalla tai yrittäjänä, sivutyöbisnes kasvaa Suomessakin. Moni löytää itselleen omista mielenkiinnon kohteistaan kokonaan uuden työn, josta saa lisätuloa pysyvästi tai tarpeen mukaan.

- Sivutyö on kuin varasuunnitelma, johon tukeutua työelämän yllättäessä. Tai sitten se antaa vain itselleen motivaatiota ja osaamista kehittää omaa uraansa. Työnteon tapoja on erilaisia, esimerkiksi palkkasuhde voi olla yhteen ja useaan työnantajaan sekä (kevyt)yrittäjyyttä ja näiden yhdistelmiä, UKKO.fi:n Yrittäjyyskoulun päätoimittaja Jenna Heino kuvailee.

Itsenäisen yrittäjyyden yleistyminen on ollut viime vuosien merkittävin työelämän trendi. Noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä on Suomessa jo yksinyrittäjiä. Näihin itsensätyöllistäjiin lasketaan yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Maatalousyrittäjiä ei lueta ryhmään mukaan. Yli puolet UKKO.fi:n kyselyyn vastanneista haaveileekin omasta yrityksestä ja 81% on sitä mieltä, että kevytyrittäminen helpottaa yrityksen perustamista. Yhteensä 26 % vastaajista suunnittelee tällä hetkellä oman yrityksen perustamista.

Vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000, vuonna 2018 jo 183 000. Lisäksi moni toimii verokortilla ilman yritystä tai erilaisten laskutuspalveluiden kautta joko kokonaan tai palkkatyön ohessa. Näillä freelancereilla ei ole omaa Y-tunnusta eivätkä he siksi tilastoidu yrittäjäksi, mutta heidän määräkseen on arvioitu viimeksi vuonna 2020 olevan jo 150 000. Yhteensä yksinyrittäjiä on Suomessa 68% kaikista yrityksistä.

Itsenäinen yrittäjä vuonna 2022

UKKO.fi:n kevytyrittäjille tehdyssä kyselyssä tuli näkyväksi, miten yrittäjät arvostavat omaa jaksamistaan ja hyvinvointiaan. Vuonna 2022 itsenäinen yrittäjä haaveilee lyhyemmästä työajasta ja ideaali työviikon pituus olisi useammalla 4 päivää ja 5–7 tuntia päivässä.

Vuonna 2022 yrittäjä haluaa imeä kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa ennen tositoimiin ryhtymistä. Tästä kertoo UKKO.fi:n Yrittäjyyskoulun kävijät, joita on parhaimmillaan kuukaudessa yli 75 000. Viime vuoden luetuimmat ja suosituimmat artikkelit puhuvat sen puolesta, että yrittäjäksi aikovat ovat myös löytäneet tietopankista kaikista tärkeimmät jyvät ja vieläpä täysin oma-aloitteisesti.

- Yrittäjyyskoulun kymmenen luetuimman artikkelin joukosta neljä käsitteli verotusta, tarkalleen ottaen ennakkoveron maksamista, toiminimen verotusta, ennakkoperintärekisteriin liittymistä sekä arvonlisäveroa. Myös matkakustannusten korvausten laskeminen oli luetuimpia juttuja. Ykköspaikalle kiilasi yrityksen perustamisen vaiheet, sillä yrittäjäksi aikovat haluavat tietää perustamisen askelmerkit etukäteen, Heino kertoo.

Kevytyrittäjille suunnattujen palvelujen lisäksi UKKO.fi hoitaa yhä useamman toiminimiyrittäjän kirjanpidon. Vuonna 2021 UKKO Toiminimiyrittäjyyden kautta saateltiin matkaan 3552 toiminimiyrittäjää - vastaava luku esimerkiksi Uusyrityskeskusten kautta perustettavissa toiminimissä oli 3869. UKKO.fi:n datasta näkee, että harkinta-aika toiminimiyrittäjyyteen ryhtymiseen on noin puoli vuotta. Tämä kertoo hyvästä valmistautumisesta ja huolellisuudesta.

Vuonna 2022 itsenäinen yrittäjä on yhä harvemmin maatalousyrittäjä ja hän on yhä useammin muiden alojen yksinyrittäjä, freelancer ja ammatinharjoittaja. UKKO toiminimiyrittäjien keskuudessa suosituimmat alat ovat rakennusala, muu terveydenhuolto ja kauneudenhoito. Kevytyrittäjiä eniten löytyy toimialoilta rakentaminen ja remontointi, kulttuurialat sekä viestintä ja markkinointi.

