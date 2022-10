Skandaali Särkänniemessä: Karmivan karnevaalin Nukkekoti-uutuuskohteesta tuli pelottavampi kuin mitä osattiin odottaa

Karmivaa karnevaalia vietetään Särkänniemessä aiemmista vuosista laajennetuin aukioloin 7.–9.10. ja 13.–22.10.2022. Koko perheelle sopivan karnevaalitunnelman lisäksi tapahtumassa on hurjempia alueita, joita suositellaan klo 17 jälkeen vain yli 15-vuotiaille.

Tämän vuoden Karmivan karnevaalin uutuus on läpikäveltävä kauhukohde Nukkekoti, joka on rakennettu Tornadon lastausalueelle. Nukkekodin maailmassa ollaan vuodessa 1902. Nukentekijä on kohdannut tragedian, joka on jokaisen isän pahin painajainen. Koti on muuttunut kauhujen nukkekodiksi, jossa kukaan ei ole turvassa.

Ikärajaa tiukennettiin viime hetkellä

Nukkekoti on tapahtuman markkinoinnissa kuulunut suositusikärajalla 15 varustettuihin kohteisiin. Päivää ennen tapahtuman alkua 6.10.2022 Särkänniemen johtoryhmä teki kuitenkin päätöksen siitä, että Nukkekoti on kielletty alle 16-vuotiailta.

”Vierailin kohteen harjoituksissa eilen ja totesin heti, että kohde on pelottavampi, kuin mitä uskalsimme edes odottaa. Asiakkaat ovat toivoneet meiltä todellista kauhua, ja tässä siihen pystytään nyt kunnolla vastaamaan”, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

”Meillä on tietysti tapahtumantuottajina vastuu siitä, että viestimme kauhukohteiden pelottavuudesta oikeasuhtaisesti. Koska Nukkekoti on selvästi muita 15 vuoden suositusikärajan kohteita eli Zombie Zonea ja Circus Hysteriaa pelottavampi ja rajumpi, meidän oli tiukennettava ikärajaa”, Aarresuo perustelee.

14 vuotta täyttäneiden on uudesta ikärajasta huolimatta mahdollista vierailla Nukkekodissa aikuisen (18 vuotta täyttäneen) seurassa.

Ei suositella herkille

Samassa yhteydessä ikärajan tiukentamisen kanssa Nukkekodin markkinointiteksteihin lisättiin varoitus siitä, että kohde on järkyttävä.

”Kuten monissa kauhukohteissa- ja elokuvissa, Nukkekodissakin on mukana kuoleman tematiikkaa, eikä sitä suositella herkille. Mikäli joku epäilee kohteen aiheuttavan itselleen terveysriskejä, suosittelemme olemaan menemättä kohteeseen”, summaa Aarresuo.

Jo ostetuista Nukkekodin pääsylipuista voi pyytää rahapalautusta Särkänniemen asiakaspalvelun kautta, jos liput on ostettu liian nuorelle tai ne halutaan muista syistä jättää käyttämättä.

Nukkekotia ja Karmivan karnevaalin kauhualueita on ollut Särkänniemelle tuottamassa monipäinen joukko eri alojen ammattilaisia. Nukkekodin konseptista, käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Veera Herranen.