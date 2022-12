Skanska Oppivasta etumatkaa elämään – haku harjoitteluohjelmaan käynnistyi

Skanska Oppivan kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun 1.–2. vuosikurssien sekä yliopistojen 2.–4. vuosikurssien opiskelijat, ja harjoittelijoita etsitään pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Hämeenlinnaan. Rakennusalan opiskelijoille on tarjolla paikkoja infran, konetekniikan, talonrakennuksen ja talotekniikan työmaatehtävien lisäksi myös hankinnassa, laskennassa ja tietomallintamisessa. Oppivia etsitään myös tietohallinnon ja talouden tehtäviin.

”Harjoitteluohjelmamme käynnistyi jo vuonna 2005, ja olemme pitkäjänteisesti kehittäneet sitä matkan varrella. Ohjelman alusta alkaen on ollut mukana lähes 500 henkilöä, joista moni on yhä töissä Skanskassa. Olemme nähneet käytännössä, miten Skanska Oppiva antaa erinomaiset lähtökohdat työelämään. Ohjelma on ollut pidetty, ja odotammekin jo kovasti tulevia uusia oppivia”, kertoo Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Skanska Oppiva -harjoitteluohjelman aikana opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan oman alan tehtävissä kolmena kesänä. Ohjelmaan kuuluvat myös kehitystehtävät ja viisi valmennuspäiväjaksoa. Valmennuspäivillä opiskelijat pääsevät verkostoitumaan, oppivat työelämätaitoja ja saavat laajan kokonaiskuvan sekä rakennusalan mahdollisuuksista että suuren rakennusyrityksen toiminnasta. Lisäksi tavoitteena on, että oppivan matka jatkuu Skanskassa ohjelman päätyttyäkin.