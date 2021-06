Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lehdistötiedote 22.6.2021. Puhtaan tulevaisuuden rakentajan, suomalaisen Skarta-konsernin tytäryhtiö Skarta AB on allekirjoittanut sopimuksen uuden veturivarikon rakentamisesta LKAB Malmtrafik AB:lle Pohjois-Ruotsissa. Kesäkuussa solmitun sopimuksen arvo on noin 100 miljoonaa kruunua eli noin 10 miljoonaa euroa, ja se sisältää maanrakennustyöt, uuden rakennuksen paaluttamisen ja kahden rautatieraiteen rakentamisen uudelle Kiirunassa sijaitsevalle veturivarikolle. Skarta on jo hankkeen aikaisemmassa vaiheessa toteuttanut kohteen maaperän puhdistustyöt. Työt alkavat heti ja niiden odotetaan valmistuvan syksyllä 2022.

Kuva: LKAB

”Investoinnilla varmistamme veturien kunnossapidon ja LKAB:n malmitoimitukset satamiin”, kertoo LKAB:n projektijohtaja Hanna Niia.



”Skarta on yksi Norrbottenin läänin suurimmista rakennusyhtiöistä. Keskitymme laajojen rakennushankkeiden projektinjohtoon erityisesti kaivos- ja energiateollisuudessa. Skartalla on paitsi vuosikymmenien kokemus vaativasta infra- ja erikoisrakentamisesta, myös pitkä kokemus puhtaan veden ja energian hankkeista. Suomessa Skarta on toteuttanut jo yli 100 tuulivoimalaitosta. Olemme toimineet Kiirunassa jo vuodesta 2015 ja saavuttaneet insinöörirakentamisessa vahvan jalansijan Pohjois-Ruotsin markkinoilla. Paikallisen organisaatiomme ansiosta tunnemme markkinat, toimintatavat ja olosuhteet läpikotaisin, mikä on ehdoton edellytys menestymiselle”, kertoo Skarta AB:n toimitusjohtaja Mikael Sidér. Norrbottenin lääniin on odotettavissa Ruotsin historian suurin teollinen investointi. LKAB aikoo investoida 400 miljardia kruunua eli noin 40 miljardia euroa raudanvalmistusprosessinsa muuttamiseen hiilidioksidittomaksi vuoteen 2045 mennessä ja uusii kaikki tuotantolaitteensa ja -alueensa sekä jalostamonsa. Vihreää sähköä on tarkoitus tuottaa muun muassa tuulivoimalla. ”Olemme toteuttamassa laajoja hankkeita, jotka osaltaan mahdollistavat suuret investoinnit Kiirunan alueelle. Haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa Pohjois-Ruotsin kasvua ja elinvoimaisuutta”, jatkaa Sidér.

