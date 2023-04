SKIBIDI-ILMIÖN LUONUT LITTLE BIG SAAPUU ESIINTYMÄÄN SUOMEEN

Little Big on Los Angelesissa toimiva punk-pop-rave-bändi Pietarista. Heillä on uskollinen fanikunta, joka kattaa Yhdysvallat, Ukrainan, Espanjan, Kanadan, Iso-Britannian, Ranskan ja monet muut maat.

Konsertin liput ovat nyt myynnissä Ticketmasterissa 35€ hintaan.

"Skibidi" on tullut heidän suosituimmaksi videokseen, jolla on lähes 700 miljoonaa katselukertaa. Little Bigin single "UNO" on myös rikkonut ennätyksiä - siitä tuli eniten katsottu video Eurovision-laulukilpailun YouTube-kanavan historiassa, sillä on vaikuttavat 268 miljoonaa katselukertaa.

Little Big on todellinen sensaatio. Sillä on takanaan neljä menestysalbumia ja monia hittisinglejä. Yhtye julkaisi pari viikkoa sitten heti viraaliksi nousseen “PENDEJO” -kappaleen.

Yhtye perustettiin Pietarissa vuonna 2013, ja se on esiintynyt monilla Euroopan suurimmilla festivaaleilla, kuten Sziget, Dour, Lowlands, Paaspop, Couvre Feu ja Motocultor. Nyt tämä huippukokoonpano saapuu myös Suomeen muutaman vuoden tauon jälkeen.

Little Big vastustaa sotaa vahvasti ja on osoittanut tukensa Ukrainalle.

KEIKKA

Little Big (RUS)

Ma 13.11.2023

Helsinki, Apollo Live Club

Tapahtuma on K-18

Liput: ticketmaster.fi/littlebig

Tapahtumajärjestäjä: All Things Live Finland

www.allthingslive.fi