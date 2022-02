Skipperi tuo harvinaiset sähköveneet yhteiskäyttöön Suomeen

Skipperi lanseeraa uudet sähköveneet osaksi Fleet-palveluaan, jonka kautta jokainen veneilystä innostunut voi hankkia veneen päiväkäyttöön kiinteällä kuukausimaksulla – helposti ja turvallisesti.

"Uskomme Skipperillä siihen, että sähköisyys on osa veneilyn tulevaisuutta. Veneilyn sähköistyminen on kuitenkin vielä kaukana autojen vastaavasta kehityksestä ja sähköveneitä on tällä hetkellä vain prosentin murto-osa kaikista veneistä. Haasteena on kuitenkin tähän asti niiden korkea hintahaarukka ja pieni saatavuus, jonka takia olemme enemmän kuin innoissamme tuomassa sähköveneitä laajempaan käyttöön Suomessa", kertoo Kristian Raij, yksi Skipperin perustajista ja toimitusjohtaja. "Sähkö mahdollistaa veneilijöille helpon ja turvallisen elämyksen, ja samalla saaristolaisille hiljaisemman ympäristön. Skipperin sähköveneet on suunniteltu maksimissaan kuudelle henkilölle, jotka voivat käyttää venettä joko lähisaariston satamissa tai rantautua luonnonsatamaan picnicille."



Ensimmäiset veneet tuodaan Skipperin Espoon satamiin, Skipperin syntysijoille. Sähköveneet ovat aluksi pilottiryhmän käytössä ja kaikkien tutustuttavissa Skipperin koeajotapahtumissa kesällä 2022. Skipperin ja Q Yachtsin tavoitteena on kasvattaa veneiden määrää merkittävästi kausilla 2023-2025.

Sähköveneitä voi ladata useissa satamissa ja vierassatamissa maasähköpistokkeista. Skipperin veneet ladataan yön aikana ja lataus riittää kahteen päivän käyttövuoroon.



Yhteiskäyttöön suunniteltu venemalli mahdollistaa turvallisen veneilyn



Veneen muotoilussa on otettu tarkasti huomioon haluttu matkanopeus, toimintamatka ja yhteiskäytön ominaispiirteet. Samalla veneen muoto ja runkonopeus suunniteltiin mahdollisimman taloudelliseksi. Veneen teollisesta muotoilusta vastaa palkittu suunnittelutoimisto Navia Design (Aivan Oy).



Club-venemalli on pituudeltaan 7,2 metriä. Kuuden solmun matkanopeudella laskennallinen toimintamatka on 78 merimailia, eli noin 140 km. Tämä mahdollistaa veneen soveltuvuuden yhteiskäyttöön. Suurehko 27 kWh akusto vakauttaa venettä ja tekee siitä turvallisen ilman merkittävää ohjattavuuden ja käsiteltävyyden vaikeutumista. Veneen huippunopeus on kahdeksan solmun tietämillä.



Veneessä on Fleet-veneilijöille tuttuja elementtejä, kuten rattiohjaus ja lähes huoltovapaa ulkoperämoottori. Veneen teknologia yhdistää keskenään moottorin, veneen tietokoneen ja Skipperin sovelluksen, tehden veneilystä mahdollisimman turvallista. Muotoilultaan Club-venemalli noudattaa tunnistettavaa ja eleganttia Q Yachts -muotokieltä.



"Vuokratarpeisiin suunniteltu Club-mallisto luo Q Yachtsille ison potentiaalin kansainvälisesti kasvavaan sähkövenemarkkinaan. Veneen edistyksellinen teknologia ja panostus designiin vahvistaa yrityksemme kilpailuetua, antaen meille erinomaiset edellytykset tulla maailman johtavaksi sähkövene-brändiksi", toteaa Q Yachtsin toimitusjohtaja Johan Uunila.



