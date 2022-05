SKVL ottaa merkittävän askeleen välittäjien ammattiosaamisessa – uusi SKVL Laatuauktorisointi takaa osaavan ja jatkuvasti kouluttautuneen välittäjän asuntokaupan osapuolille

SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Asuntomarkkinoilla nähdään elpymistä - Inflaatiopeikko lisää halua sijoittaa kiinteään omaisuuteen kuten asuntoihin 5.4.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurin välitysalan verkosto Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on toteuttanut kevään 2022 markkinaennusteensa. ”1700 välittäjän ja 500 suomalaisomisteisen yrittäjän toimiston asiantuntijaryhmä on Suomen tarkin instrumentti asuntomarkkinoiden tilanteen arviointiin”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Olemme helpottuneita, että markkinoilla näkyy nyt selvä käänne ylöspäin ja usko hyvään tulevaisuuteen on suomalaisen sisun vahva osoitus”, Mannerberg jatkaa.