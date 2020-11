SKVL palkitsi vuoden 2020 parhaat – 75. juhlavuosi käynnistyi

Suomen suurin kiinteistönvälitysalan toimija Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL käynnisti 75-vuotis juhlavuotensa Liittokokoustapahtumassa Helsingissä 27.11.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä Suomen suurimmassa verkostossa, joka koostuu yli 475 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ja yli 1600 välittäjästä ympäri Suomen.

SKVL:n Liittokokoustilaisuudessa palkittiin vuoden parhaita tekijöitä kolmessa kategoriassa. Palkitut on tänäkin vuonna valittu jäsenäänestyksellä.

Vuoden 2020 SKVL Kiinteistönvälittäjäksi valittiin Pekka Tähtinen

Pekka Tähtinen on kokenut kiinteistönvälittäjä, joka on työskennellyt oman yrityksensä Turun Talokulman toimitusjohtajana jo lähes 30 vuotta. Pekka on ollut pitkään aktiivisesti mukana SKVL:n toiminnassa ja toimii tällä hetkellä Tilastovaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi Pekka on mukana paikallisyhdistyksen toiminnassa. Pekan työskentelytapaa kuvaa vahva asiantuntemus, rehellisyys ja toisten kunnioittaminen.

Vuoden 2020 parhaaksi SKVL Kiinteistönvälitysyritykseksi valittiin LKV Tuomiset Oy

LKV Tuomiset on v.1994 perustettu viisihenkinen perheyritys, jossa työskentelee pelkkiä Tuomisia jo kolmessa sukupolvessa. Yritys toimii Naantalissa ja Turun alueella, ja on erikoistunut alueen saariston loma-asuntokauppaan. Yritys on jo pitkään myös osallistunut monin tavoin alan kehitykseen ja edunvalvontatyöhön mm. SKVL:n eri valiokunnissa ja paikallisyhdistyksessä. Tuomisille tärkeää on koulutus ja vankka ammattiosaaminen sekä luotettavuus, ja yritys nauttii vankasta kanta-asiakaskunnasta. Yritys on moderni mutta konservatiivinen: Tuomiset haluavat pysytellä perinteisissä työtavoissa, mutta mm. työvälineet ovat aina ajan tasalla ja jopa innovatiivisia.

Vuoden 2020 parhaaksi SKVL Markkinoijaksi valittiin Asuntomesta Oy LKV

Asuntomesta on v.2005 perustettu lappeenrantalainen perheyritys, jolle on tärkeää ammattitaitoisuus, eteläkarjalainen paikallisuus ja ihmisläheisyys. Yrityksen brändi erottuu persoonallisuudellaan, ja nojaa nuorekkaaseen ja rentoon tunnelmaan sekä yrityksen loistavaan tiimihenkeen. Asuntomestan aktiivinen brändimainonta onkin onnistunut ja kasvattanut yrityksen liikevaihtoa ja markkinaosuutta sen omalla alueella.