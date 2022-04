SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Asuntomarkkinoilla nähdään elpymistä - Inflaatiopeikko lisää halua sijoittaa kiinteään omaisuuteen kuten asuntoihin

Asuntomarkkinat elpyvät nopeasti sodan ensireaktioiden jälkeen – pulaa myytävistä asunnoista

Suomen asuntomarkkinoilla näkyi Ukrainan sota välittömästi kuukausi sitten tehdyssä ylimääräisessä kyselyssä. Suomen Kiinteistönvälittäjien maaliskuun lopussa tehdyssä jäsenkyselyssä nähdään kuitenkin käänne merkittävästi parempaan suuntaan kautta Suomen. Kevään aurinko on tuonut markkinoille uutta lujaa uskoa parempaan tulevaisuuteen ja talouden häiriöiden vaikutusten odotetaan jäävän odotettua pienemmiksi ja vaikuttavan vain vähän asuntokauppaan. ”Asuntokaupassa volyymia ylläpitää aina perustarve vaihtaa asuntoa elämän kiertokulun mukaan”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Häiriötilanteita markkinoissa seuraa aina nopea nousu ja tätä odotamme kevään aikana”, hän jatkaa. ”Nyt myyntiä panttaavien kannattaa herätä ja toteuttaa suunnitelmat, sillä kevät on parasta myyntiaikaa ja ostajat ovat vahvasti liikkeellä”, sanoo Mannerberg.

Venäläisten myyjien ja ostajien osuus kokonaismarkkinasta häviävän pieni

Talouspakotteet ovat vaikuttaneet siihen, että venäläisten ostajien ja myyjien osuus on pienentynyt markkinoilla selvästi. Pakotteet ovat myös vaikuttaneet moniin kauppoihin esimerkiksi siten, että pankkien rahaliikenne Venäjältä on pysähtynyt. Itärajan tuntumassa ja pääkaupunkiseudulla on ollut eniten venäjän kansalaisia kaupan osapuolina. Osa jäsenyrityksistä on raportoinut näillä alueilla kaupan osuudeksi noin 5–10 %.

Erityisesti uudemmat omakotitalot ovat edelleen kysytyimpiä

Moni myyjä ja ostaja pysähtyi hetkeksi aikeissaan maaliskuun alussa. Kokonaiskauppamäärät jäivät tämän vuoksi normaalia alhaisemmaksi maaliskuussa. Keväälle ja alkukesään ennustetaan kuitenkin normaalia vilkasta markkinatilannetta ja erityisesti uudempien omakotitalojen kysyntä on edelleen vahvaa. ”Inflaatiopeikko lisää halua sijoittaa kiinteään omaisuuteen kuten asuntoihin”, huomauttaa Mannerberg. ”Markkinoilla on myös paikoin hyvää kysyntää arvoasunnoista ja suuretkin kohteet menevät kaupaksi, kun ne on hinnoiteltu oikein”, hän jatkaa.

Loma-asuntomarkkinoilla hyvien rannalla sijaitsevien sekä ympärivuotiseen käyttöön sopivien kohteiden kysyntä on edelleen suurinta.

Kova lumitalvi näkyi mökkikaupan määrissä talvella ja nyt keväällä odotetaan voimakasta vilkastumista. Mökinostajat ovat kuitenkin varsin valikoivia ja hyväkuntoisten rantamökkien kysyntä on merkittävästi korkeampaa kuin peruskuntoisten kuivan maan paikkojen. Rakennuskustannusten voimakas nousu on jonkin verran rauhoittanut mökkitonttien kauppaa. ”Oma ympärivuotinen mökki poissa kaupungista on nyt noussut sodan syttymisen jälkeen entistä suositummaksi”, toteaa Mannerberg.

Vuokra-asuntojen kysyntä hiukan piristymässä. Sijoittajien liikehdintää edelleen.

Suuremmat instituutionaliset sijoittajat sekä kotimaasta, että ulkomailta ovat kasvattamassa asuntosalkkujaan ja ovat näkyneet markkinoilla uudempien sijoitusasuntojen ostajina. Vuokralaisten kiinnostus on myös pikkuhiljaa lisääntynyt ja opiskelijat ovat palaamassa opiskelija-asuntoihin koronan väistymisen myötä. Kysyntää suuremmista vuokra-asunnoista on edelleen enemmän ja niiden tarjonta on vastaavasti vähäisempää. Pieniä asuntoja on helposti saatavilla ja niiden vuokratasojen ennustetaan edelleen laskevan jonkin verran.

Pankkipalveluiden saatavuus edelleen hidasta

Kyselyssä selvitettiin, onko pankkien lainapalveluiden saatavuus parantunut ja tulos oli se, että edelleen viiveet ovat liian pitkiä. ”Nyt jos koskaan rahoitusmarkkinoiden pitäisi toimia ripeästi eikä hidastaa asunnon hankintaa”, kommentoi Mannerberg. ”Eri pankkiryhmien välillä on onneksi melko suuria eroja, joten kuluttajan kannattaa olla hereillä”, hän jatkaa. ”Olemme koko 76-vuotisen historiamme ajan olleet kuluttajan oikeuksien puolustajana asunnonvaihdossa ja varmistamassa valinnanvapautta niin välittäjän kuin pankinkin valinnassa”, kommentoi Mannerberg.

Digivirasto edelleen jumissa – Kirkon rekisterillä samat ongelmat

”Erityisesti kuolinpesien kaupantekoa hidastava Digi- ja väestövirasto sekä vastaavan kirkon keskusrekisterin palvelut ovat edelleen todella hitaita. Haitta kuluttajille on kohtuuton, vaikka palveluita on luvattu nopeuttaa, niin emme ole nähneet asiassa merkittävää parannusta”, toteaa toimitusjohtaja Mannerberg. ”Haluamme, että myös poliittiset päätöksentekijät ottavat tästä nyt oikeasti kopin ja varmistavat että kansalaisten elämän hankaloittaminen uudistuksilla, jotka menevät pieleen, loppuu”, hän jatkaa. Digiviraston viiveistä syntyy valtavia kustannuksia kuluttajille ja asuntokauppoja peruuntuu merkittäviä määriä. Erityisesti kuolinpesät ovat joutuneet huomattaviin vaikeuksiin. ”Odotamme myös erittäin huolestuneena sitä, miten Huoneistotietojärjestelmän käy siinä vaiheessa, kun asunto-osakkeita ruvetaan suuremmissa määrin siirtämään järjestelmään käsityönä”, Mannerberg jatkaa. ”Nyt jo pienistä määristä sähköisiä omistusmerkintöjä tehdään valtavasti käsityötä, mitä sitten tapahtuu kun isot taloyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa järjestelmään? ”, Mannerberg toteaa.