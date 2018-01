Smile Henkilöstöpalvelut ostaa Kymppi Servicen – jalansija vahvistuu Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kainuussa

Smile Henkilöstöpalvelut ostaa Kymppi Service Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa Smilen asemaa teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan valtakunnallisena toimijana. Kymppi Servicen liiketoiminta siirtyy Smilelle 1.2.2018.

Kymppi Service on vuonna 2011 perustettu valtakunnallisesti toimiva henkilöstövuokrausyritys, joka on erikoistunut teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan henkilöstövuokraukseen. Erityisen vahva asema yrityksellä on Uudessakaupungissa, Raumalla, Porissa, Laitilassa ja Kajaanissa.

- On mahtavaa saada Kymppi Service osaksi Smileä. Kaupan myötä laajenemme maantieteellisesti ja saamme kokeneita kovaan kasvuun tottuneita osaajia tiimiimme. Kymppi Servicellä on toimialueillaan huomattava markkinaosuus, eikä meillä ole näillä alueilla päällekkäistä toimintaa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan talousalueet ovat erittäin vireitä, joten on hienoa päästä toimimaan alueille, missä talouskasvu on ennätyksellisen voimakasta, toteaa Smile Henkilöstöpalvelujen toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Kymppi Service työllistää kuukausittain noin 250 osaajaa ja sen liikevaihto tilikaudella 2017 oli yli 9 miljoonaa euroa.

- Näemme tässä yhteistyössä suuria mahdollisuuksia. Kasvumme on viime vuosina ollut Smilen lailla varsin ripeää – esimerkiksi vuonna 2015 olimme 12 nopeimmin kasvavan suomalaisyrityksen joukossa. Toimintamme ideologia, joka perustuu henkilöstöön ja asiakkaisiin panostamiseen, on tuonut varsin hyvää tulosta. Ja jotta voimme tavoitella maksimaalista tulosta tulevaisuudessa, onnistuu se kasvamalla yhdessä Smilen kaltaisen suuren, vakaan ja luotettavan toimijan kanssa, toteaa Kymppi Servicen toimitusjohtaja ja osakas Jyrki Vuoriaho.

Yrityskaupan myötä Vuoriahosta tulee Smile Henkilöstöpalvelujen osakas ja hän jatkaa Smile Henkilöstöpalvelujen myyntijohtajana vastaten nykyisestä Länsi-Suomen myyntialueesta sekä valtakunnallisista asiakkuuksista.



Smile Henkilöstöpalvelut Oy tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluja rakentamisen, teollisuuden ja logistiikan lisäksi ravintola-alan ja terveydenhuollon tarpeisiin. Vuodesta 2002 toiminut henkilöstövuokrausyhtiö on Restamax Oyj:n tytäryhtiö, ja sen liikevaihto tilikaudella 2016 oli 34,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Smile Henkilöstöpalvelut kasvoi voimakkaasti muun muassa Banssi Henkilöstöpalvelujen (nyk. Smile Banssi -yhtiöt) sekä Job Services Onen liiketoimintojen oston myötä.

Lisätietoja:

Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oy, puh. +358 40 700 9915

Jyrki Vuoriaho, toimitusjohtaja, Kymppi Service Oy, puh. +358 50 555 5425

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.smilepalvelut.fi