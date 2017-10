Smile Henkilöstöpalvelut sanoo ääneen sen, mitä muut eivät uskalla: ”Työttömyyden ja työtarjonnan välinen epäsuhta on absurdi”

Voimakkaalla kasvun tiellä marssiva Smile Henkilöstöpalvelut Oy haastaa toimialan keskustelua realistisempaan suuntaan – hyville tekijöille löytyy aina töitä, kunhan halua riittää. Työntekijöiden tarpeet moninaistuvat jatkuvasti, mihin henkilöstöpalvelutoimijoiden on ehdottomasti mukauduttava.

Smilen tänään lanseeraama valtakunnallinen radiokampanja lähti tarpeesta ja halusta ravistella vallitsevaa yhteiskuntakeskustelua. Työttömyys on Suomessa tällä hetkellä suuri ongelma, mistä huolimatta monilla toimialoilla on työvoimasta huutava pula. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuun 2017 työttömyysaste oli 7,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömiksi tilastoitiin tuolloin 202 000 henkilöä, joka on 7000 enemmän kuin vuotta aiemmin.



Kampanjan äänenä toimiva Smile Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Sami Asikainen halusi rakentaa kokonaisuuden positiivisen pääviestin ympärille: hyviä työmahdollisuuksia ja työpaikkoja on todella paljon tarjolla.

- Suomessa on todella paljon töitä tarjolla ja näin työvoiman tarve ja työttömyyden suhde tuntuu aika ajoin absurdilta. Erityisesti rakennusalan osaamisesta ja keittiöhenkilökunnasta on iso henkilöstövajaus: pelkästään meillä Smilellä uupuu tällä hetkellä rakennusalan tekijöitä ympäri Suomea yhteensä yli 160 henkilön edestä. Maamme kasvukeskukset ovat täynnä suuria rakennustyömaita, jotka kaipaavat tekijöitä – ja tämä toimiala on vain yksi esimerkki. Olen vahvasti sitä mieltä, että tässä maassa riittää töitä kunhan niitä haluaa tehdä, Asikainen julistaa.

Smile haluaa kampanjallaan herättää keskustelua myös työmarkkinoilla vallitsevista erilaisista odotuksista.



- Mielestäni jokainen työ on arvokasta ja pyrin aina viemään sitä ilosanomaa eteenpäin. Työnhakijoilla on toisinaan vanhanaikaisia ja epärealistisia odotuksia työtehtävistä tai palkkauksesta. Työnantajat puolestaan saattavat olla liian kärsimättömiä kouluttaakseen henkilöitä uusiin tehtäviin, kaikki pitäisi osata heti. Suomi pysähtyy kohta, ellei avoimiin työpaikkoihin saada tekijöitä. Vaikka kampanjamme kärjistää joitakin asioita, näistä on silti tärkeää puhua ääneen, Asikainen jatkaa.

Nuoret kaipaavat työelämäänsä yhä enemmän pelivaraa

Työmarkkinoilla on havaittavissa selkeä kulttuurimurros. Työntekijät odottavat työnantajilta yhä enemmän ymmärrystä ja joustoa muuttuviin elämäntilanteisiinsa. Asikainen näkee tässä henkilöstöpalvelutoimijoilla suuren mahdollisuuden sekä suoranaisen vastuun.

- Nuorempi sukupolvi ei enää halua sitoutua pitkiin työsuhteisiin tai tiettyyn kaupunkiin liian aikaisessa vaiheessa uraansa, mikä on aivan ymmärrettävää. Meidän tehtävämme henkilöstö- ja rekrytointipalveluiden tarjoajana on suhtautua aina positiivisesti näihin tilanteisiin ja löytää ratkaisu. Smilen kattava toimipisteverkosto välittyykin asiakkaillemme ja työntekijöillemme entistä parempana palveluna ja monipuolisina työvaihtoehtoina, hän sanoo.

Kampanja kuullaan Nelonen Median ja Bauer Median radiokanavilla viikoilla 43–45.



